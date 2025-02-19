Βρετανία: Εν αναμονή συνάντησης Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ

Πολιτικές αντιδράσεις για την αποστολή Βρετανών στρατιωτών στην Ουκρανία την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός τονίζει ότι «η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της».

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Τα πάντα στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό μοιάζουν εύθραυστα. Έκτακτες συνεδριάσεις, συναντήσεις ηγετών, συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Η Βρετανία δεν θα μπορούσε να μη βρίσκεται και η ίδια στο τεταμένο αυτό κλίμα, αφού έχει αναλάβει έναν δύσκολο διπλωματικό ρόλο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ όμως ήταν ξεκάθαρος για τις βλέψεις του σε σχέση με την Ουκρανία, κάτι που έκανε σαφές και στην έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι, όπου παρευρέθηκε και ο ίδιος.



«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατέψει την ήπειρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «η Βρετανία θα αναλάβει την ηγετική ευθύνη, όπως κάνει πάντα». Οι δηλώσεις του βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με την πρόθεσή του να επιστρατεύσει ειρηνευτικές δυνάμεις Βρετανών στρατιωτών σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.



Ο Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι η αποστολή στρατευμάτων θα είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διεθνούς βοήθειας για την αστυνόμευση των συνόρων μεταξύ εδαφών που ελέγχονται από Ουκρανία και Ρωσία.



Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δήλωσε πάντως ότι κάτι τέτοιο είναι «εντελώς πρώιμο». Αντίστοιχη στάση είχαν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες - και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το BBC, «δεν αποτελεί έκπληξη η διαφορά απόψεων μεταξύ των ηγετών», καθώς «δεν είναι κάθε έθνος έτοιμο να δείξει από τώρα τις προθέσεις του».

Υπέρ της αποστολής Βρετανών στρατιωτών το 58% των πολιτών

Πάντως αντιδράσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό, καθώς αυτήν τη στιγμή και μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου η βρετανική βουλή έχει διακόψει τις εργασίες της. Για παράδειγμα, ο αρχηγός των Φιλελευθέρων (Lib Dems), Εντ Ντέιβι, ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της βουλής, ώστε να συζητηθούν τα βρετανικά σχέδια υπεράσπισης της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov φαίνεται πως τις προθέσεις του Κιρ Στάρμερ στηρίζουν και οι Βρετανοί πολίτες, με το 58% να τάσσεται υπέρ και μόλις το 21% κατά.



Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμο, όταν και αναμένεται να γίνει η πολυαναμενόμενη συνάντηση Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία.



Όπως ξεκαθάρισε από χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και αν επιτευχθεί πρέπει να έχει «αμερικανική δικλείδα ασφαλείας», η οποία θα αποτρέψει την Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά. Αν και δεν εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, οι σύμμαχοί του ανέφεραν ότι μπορεί να περιλαμβάνει αεροπορική υποστήριξη, υπηρεσίες πληροφοριών και δίκτυα μεταφορών.



Παράλληλα, ο Στάρμερ υποσχέθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι θα συζητήσει τα «σημεία κλειδιά» μιας τέτοιας συμφωνίας στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ.

