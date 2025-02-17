Η ΕΕ αντεπιτίθεται(;) – Συμφωνία για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντεπιτίθεται(;) Οι ηγέτες των βασικότερων κρατών-μελών της ΕΕ συναντήθηκαν εκτάκτως τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του Γάλλου πρόεδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ψυχρολουσία του Ντόναλντ Τραμπ που αποφάσισε να παραμερίσει την Ευρώπη, αλλά και το Κίεβο, και να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ριάντ ώστε να υπάρξει συμφωνία στο ουκρανικό.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις της ημέρας στην έκτακτη σύσκεψη του Παρισιού

Όπως φαίνεται, υπό τη σκιά της ρωσικής απειλής οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στη σημασία της χαλάρωσης των κανόνων για τις δαπάνες, ώστε οι αμυντικές δαπάνες άνω του 2% του ΑΕΠ να εξαιρούνται από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει διχογνωμία για βασικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όπως η ανάπτυξη στρατού, με άλλα κράτη όπως η Πολωνία να μην θέλουν να αποστείλουν δυνάμεις, άλλα όπως η Δανία και η Ολλανδία να είναι θετικά «υπό προϋποθέσεις» και άλλα όπως η Βρετανία να δηλώνουν έτοιμα να δεσμεύσουν δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος μαζί με άλλους εταίρους.

Η έλλειψη κοινής γραμμής απλώς ενισχύει τη θέση της Ρωσίας, καθώς είναι ξεκάθαρα αποφασισμένη να διαπραγματευτεί τη μοίρα της Ουκρανίας χωρίς καμία ανάμειξη από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σχολιάζει το BBC.

Εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να πείσουν τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι τούς αξίζει να είναι ισότιμοι συμμετέχοντες στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα πρέπει να δείξουν ότι δεν θα εγκαταλείψουν το Κίεβο, ό,τι κι αν αποφασίσουν οι ΗΠΑ του Τραμπ.

Πάντως, όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν ότι η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει ενιαία στάση και να υψώσει τη δική της φωνή, για να μη μείνει εκτός συζήτησης σε ένα ούτως ή άλλως μείζονος σημασίας ευρωπαϊκό ζήτημα.

"Ειρήνη με σεβασμό στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας"

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κοινή αντίδρασή τους για τη συνάντηση στο Παρίσι.

«Σήμερα στο Παρίσι επαναβεβαιώσαμε ότι η Ουκρανία αξίζει την ειρήνη μέσω της ισχύος. Ειρήνη με σεβασμό στην ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα, με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ευρώπη σηκώνει ολόκληρο το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε μια άνοδο της Άμυνας στην Ευρώπη».

"Κανένας δεν θα υπαγορεύσει οτιδήποτε στην Ουκρανία"

Κανένας δεν θα υπαγορεύσει οτιδήποτε στην Ουκρανία επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής στο Ελιζέ.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι γίνονται συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά για εμάς είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να είναι λευκή επιταγή», τόνισε.



Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία τόνισε ο Όλαφ Σολτς, στη σκιά της συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στο Ριάντ, όπως αναφέρει το Reuters.

Είπε επίσης ότι πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να συνεχίσει την πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει δικό της ισχυρό στρατό. Είπε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Εστίασε επίσης στην ιδέα της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε δαπάνη άνω του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα θα πρέπει να εξαιρείται από τους υφιστάμενους περιορισμούς.

"Καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη"

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μετά την άτυπη σύνοδο στο Ελιζέ. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, και για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη διεμήνυσε.

Υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής και ότι η Ουκρανία πρέπει να εμπλακεί σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Κατανοούμε ότι οι διατλαντικές σχέσεις υπό τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σε νέο στάδιο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας κατανοούν ότι ήρθε η στιγμή για μεγαλύτερες αμυντικές δυνατότητες και δαπάνες. Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση για την Ουκρανία συμφώνησαν ότι αυτό που χρειάζεται είναι στενή συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν παρεμφερείς απόψεις με την Πολωνία σε σημαντικά ζητήματα» σημείωσε.

"Χρειάζεται ειρήνη μέσω ισχύος για την Ουκρανία"

Πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξη της Ουκρανίας τόνισε ο Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το βασικό ζήτημα είναι να «διατηρηθεί η αρχή της ειρήνης μέσω της ισχύος, διασφαλίζοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση».



«Η έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία» ξεκαθάρισε. «Πρέπει να την ενισχύσουμε», υπογράμμισε ο Στάρμερ, προσθέτοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε μια «διαρκή, διαρκή και δίκαιη συμφωνία που διασφαλίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας».



Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να έχουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, είπε ο Στάρμερ, καθώς είναι «ο μόνος τρόπος» να αποτραπεί αποτελεσματικά η Ρωσία από μελλοντικές επιθέσεις».

"Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση του Παρισιού ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου"

Οι συμμετέχοντες στην έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Παρίσι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουν την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, υποστήριξε πάντως νωρίτερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο κατά την επίσκεψή του στο Καζακστάν.



«Σήμερα το Παρίσι θα φιλοξενήσει μια συνάντηση όσων ρίχνουν συνεχώς λάδι στη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτές οι χώρες είναι υπέρ του πολέμο, έχουν υποστηρίξει την άστοχη στρατηγική των κυρώσεων στην Ευρώπη. Αυτά τα κράτη κλιμακώνουν συνεχώς τη σύγκρουση» δήλωσε χαρακτηριστικά μετά από συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν Μουράτ Νουρτλέου.

