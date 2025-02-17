Στάρμερ: Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη νέα εποχή στην οποία βρισκόμαστε και να ενισχύσουμε την Ουκρανία

Πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξη στην Ουκρανία τόνισε ο Κιρ Στάρμερ μετά την άτυπη σύσκεψη στο Ελιζέ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το βασικό ζήτημα είναι να «διατηρηθεί η αρχή της ειρήνης μέσω της ισχύος, διασφαλίζοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση».



«Η έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία» ξεκαθάρισε. «Πρέπει να την ενισχύσουμε», υπογράμμισε ο Στάρμερ, προσθέτοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε μια «διαρκή, διαρκή και δίκαιη συμφωνία που διασφαλίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας».



Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να έχουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, είπε ο Στάρμερ, καθώς είναι «ο μόνος τρόπος» να αποτραπεί αποτελεσματικά η Ρωσία από μελλοντικές επιθέσεις».



Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να εξετάσει το ενδεχόμενο να δεσμεύσει βρετανικές δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος μαζί με άλλους εταίρους.

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη νέα εποχή στην οποία βρισκόμαστε, να μην κολλάμε απελπιστικά στο παρελθόν… Είναι καιρός να αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλειά μας, για την ήπειρό μας».



Δεν διακυβεύεται μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά είναι υπαρξιακό ζήτημα για την Ευρώπη, προειδοποίησε.



«Μόνο μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία που προστατεύει την κυριαρχία της θα αποτρέψει τον Πούτιν από περαιτέρω επιθετικότητα», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.



Πηγή: skai.gr

