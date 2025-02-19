Λογαριασμός
Το Κίεβο διαψεύδει τις δηλώσεις του Πούτιν ότι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν τη νύχτα σε ουκρανικό έδαφος

"Μου είπαν πριν από μια ώρα ότι τη νύχτα μαχητές της 810ης ταξιαρχίας διέσχισαν τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας"

Ουκρανία: Διαψεύδει τις δηλώσεις του Πούτιν ότι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν τη νύχτα σε ουκρανικό έδαφος

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Τρίτης οι Ρώσοι στρατιώτες πέρασαν τα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από το Κουρσκ, και ότι βρίσκονται σε επίθεση «σε όλη τη γραμμή επαφής».

«Μου είπαν πριν από μια ώρα ότι τη νύχτα μαχητές της 810ης ταξιαρχίας διέσχισαν τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας και μπήκαν στο έδαφος του εχθρού», είπε ο Πούτιν στα τηλεοπτικά του σχόλια, σχολιάζοντας ρωσικά ΜΜΕ που ανέφεραν ότι η ρωσική δύναμη αναπτύχθηκε στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την ουκρανική περιοχή Σούμι.



Τη δήλωση διέψευσε ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Ουκρανικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης. «Οι πληροφορίες του Πούτιν για εκτεταμένη επίθεση είναι ψέμα» είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε μια προσπάθεια από ρωσικές δυνάμεις αναγνώρισης και δολιοφθοράς να εισέλθουν στο ουκρανικό έδαφος, αλλά η ομάδα καταστράφηκε. 
 
