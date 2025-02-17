Ο Κιρ Στάρμερ θέλει την ψήφο του κοινοβουλίου για τα στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ θέλει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο διασφάλισης της διατήρησης της ειρήνης αλλά οι Βρετανοί νομοθέτες φαίνεται πως θέλουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις.

Βουλευτές από όλες τις κύριες πολιτικές παρατάξεις είπαν στο POLITICO ότι πιστεύουν πως το κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε απόφαση για την ανάπτυξη ειρηνευτικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας – αφού ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι είναι «έτοιμος και πρόθυμος» να θέσει σε κίνδυνο τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παίξει ηγετικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», έγραψε ο Στάρμερ σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στην Telegraph, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό πυροδότησε αστραπιαία, συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα των νομοθετών να διαμορφώσουν τις αποφάσεις, στο Λονδίνο αφού κάποιοι ενδεικτικά φαίνεται να πιέζουν για κοινοβουλευτική ψηφοφορία και άλλους δεν επιθυμούν «να δέσουν τα χέρια του πρωθυπουργού».

«Θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία των Κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αποτυχία στη Βασόρα και το Χελμάντ θα ήμουν πειστικός», είπε ο επί χρόνια βουλευτής των Εργατικών Γκράχαμ Στρίνγκερ, αναφερόμενος στις βρετανικές επεμβάσεις υπό τον Τόνι Μπλερ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η αριστερή βουλευτής των Εργατικών, Νταϊάν Άμποτ, πρόσθεσε στο X ότι εάν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, «το κοινοβούλιο θα πρέπει πρώτα να το ψηφίσει».

Ο αριστερός βουλευτής των Εργατικών Κλάιβ Λιούις δήλωσε στο POLITICO, το βράδυ της Δευτέρας, πως σε περιόδους κρίσης όλοι θέλουμε ισχυρούς ηγέτες αλλά η δύναμη και η σοφία δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - η αληθινή ηγεσία απαιτεί και τα δύο.

«Η συμμετοχή του κοινοβουλίου σε αυτήν την απόφαση καταδεικνύει και τις δύο ιδιότητες. Αυτή η πορεία δράσης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου ερχόμενα αντιμέτωπα με μια πυρηνική απειλή, χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτό απαιτεί βαθύτερη και ευρύτερη συζήτηση. Χρειαζόμαστε δημόσια ανταπόκριση για μια τέτοια κίνηση και το κοινοβούλιο είναι απαραίτητο για να το διασφαλίσει».

Ερωτηθείς τη Δευτέρα εάν οι βουλευτές θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δεν απέκλεισε ένα τέτοιο βήμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το POLITICO ρώτησε τον Στάρμερ, σε ένα ταξίδι του στο Κίεβο τον περασμένο μήνα εάν θα δεσμευόταν να ψηφίσει για κάποιους Βρετανούς ειρηνευτές.

Αρνήθηκε να δεσμευθεί για κάτι τέτοιο.

«Κοινό μέτωπο»

Βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Γουέστμινστερ απαιτούν με την σειρά τους συμμετοχή του κοινοβουλίου στιςσχετικές αποφάσεις

«Στηρίζουμε τις προτάσεις του πρωθυπουργού για την Ουκρανία αλλά επίσης πρεσβεύαμε πάντα πως το κοινοβούλιο να έχει λόγο στην ανάπτυξη στρατευμάτων», δήλωσε η Χέλεν Μαγκουάιρ, εκπρόσωπος άμυνας του κεντρώου αντιπολιτευόμενου κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών.

«Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οποιεσδήποτε προτάσεις θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να τις υποστηρίξουμε», πρόσθεσε ο Μαγκουάιρ.

Ο Τζον Γουίτινγκντεϊλ, επί χρόνια βουλευτής των Συντηρητικών, είπε ότι οι βουλευτές «θα περιμένουν το κοινοβούλιο να συζητήσει και ενδεχομένως να ψηφίσει» την πρόταση του Στάρμερ.

Ο Μαρκ Γκαρνιέ - εκπρόσωπος των συντηρητικών - είπε ότι αν και οι πρωθυπουργοί μπορούν να πάρουν αποφάσεις χωρίς να ενημερώσουν το κοινοβούλιο, ο Τόνι Μπλερ «άνοιξε τον δρόμο» που Στάρμερ θα πρέπει να ακολουθήσει.

Δύο άλλοι συντηρητικοί βουλευτές, ο Τζον Κούπερ και ο Νέιλ Σάστρι Χέρστ δήλωσαν πως πιστεύουν ότι το κοινοβούλιο θα θελήσει να έχει την ευκαιρία να συζητηθεί το θέμα.

Ο Κούπερ είπε ενδεικτικά ότι είναι «ζωτικής σημασίας» να ενημερώνεται το κοινοβούλιο για τις εξελίξεις προκειμένου να διατηρηθεί το «κοινό μέτωπο του κοινοβουλίου για την Ουκρανία».

«Micro-manage»

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του εκστρατείας για τη διεκδίκησή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος το 2020, ο Στάρμερ δεσμεύτηκε να δημιουργήσει έναν νόμο που να απαιτεί «τη συγκατάθεση των Κοινοτήτων» για στρατιωτική δράση.

Αλλά πέρυσι, έδωσε έγκριση για τις αεροπορικές επιδρομές που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο με τις ΗΠΑ στην Υεμένη χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Αργότερα υποστήριξε, στο BBC, ότι η ψηφοφορία χρειάζεται μόνο όταν «αναπτύσσονται στρατεύματα».

Επισήμως δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αν και προηγούμενες αναφορές που βασίζονται σε διαρροές υποδήλωναν ότι βρετανικά στρατεύματα κινούνται ήδη, από την εισβολή της Ρωσίας, στη χώρα.

Ο Τζούλιαν Σμιθ, πρώην αρχηγός των Συντηρητικών που αγωνίστηκε για την ενότητα των βουλευτών του στα χρόνια του Brexit, αντιτίθεται αυτή τη φορά στο σενάριο η Βουλή των Κοινοτήτων να εκφράσει λόγο.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική σχετικά με τη διαχείριση του θέματος της ανάπτυξης στρατευμάτων και της στρατιωτικής δράσης από το κοινοβούλιο γενικότερα. Όπως έδειξε η ψηφοφορία στη Συρία το να επηρεάσουν τις αποφάσεις 650 βουλευτές που δεν είχαν πλήρη πληροφόρηση δεν είχε καλή κατάληξη».

Το 2013, ο τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον δεν είχε τη δυνατότητα για στρατιωτική δράση στη Συρία, καθώς αυτό αποφάσισε το κοινοβούλιο - εξέλιξη που οδήγησε στον αποκλεισμό της συμμετοχής της Βρετανίας σε επιδρομές που έγιναν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αφού αποφάσισε να σεβαστεί την απόφαση των Κοινών.

Ένας βουλευτής των Εργατικών, ο οποίος θέλησε να τοποθετηθεί ανωνύμως, για να εκφραστεί έτσι με απόλυτη ειλικρίνια, υποστήριξε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να παρθεί μια και καλή η απόφαση, αντί να ανησυχούμε για μια διαβούλευση με ένα κοινοβούλιο που είναι πιθανό να είναι σε συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της δράσης ούτως ή άλλως.

«Δεν είναι όπως τότε με το Ιράκ», σχολίασε συνοψίζοντας πως οι εξελίξεις είναι ταχύτατες πρέπει η Βρετανία να δράσει ανάλογα, αποφασίζοντας γρήγορη και στρατηγική αύξηση των αμυντικών δαπανών.

