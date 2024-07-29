Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έξι είναι οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα για να διαδεχθούν τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος έχει προαναγγείλει ότι θα παραιτηθεί από ηγέτης του κόμματος μετά από την εκλογική ήττα στις αρχές του μήνα.

Τελευταία υπέβαλε υποψηφιότητα η Κέμι Μπάντενοκ, μέχρι πρότινος Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου και νυν σκιώδης Υπουργός Στέγασης και Κοινοτήτων.

Η νιγηριανής καταγωγής 44χρονη πολιτικός προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και από νωρίς θεωρήθηκε από πολλούς ως μελλοντική ηγέτιδα των Τόρις.

Ανακοινώνοντας την απόφαση να διεκδικήσει την εξουσία του κόμματος, έγραψε σε άρθρο στους Times ότι για να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι θα πρέπει όλοι στο Συντηρητικό Κόμμα να γνωρίζουν «ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να γίνουμε».

Λίγο νωρίτερα την υποψηφιότητά της είχε ανακοινώσει μία ακόμα βουλευτής από τη δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών, η ινδικής καταγωγής 52χρονη πρώην υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

Ο τρίτος εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις που διεκδικεί την ηγεσία είναι ο πρώην Υφυπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ, 42 ετών.

Η ενδεχομένως πιο γνωστή και πιο αμφιλεγόμενη βουλευτής της πλέον δεξιάς πτέρυγας των Συντηρητικών Σουέλα Μπράβερμαν, που αναμενόταν να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του κόμματος, ανακοίνωσε τελικά μέσω άρθρου στην Telegraph ότι δε θα υποβάλει υποψηφιότητα.

«Δεν έχει νόημα, καλώς ή κακώς, κάποιος σαν εμένα να διεκδικήσει την ηγεσία των Τόρις όταν οι περισσότεροι από τους βουλευτές διαφωνούν με τη διάγνωσή μου ως προς το τι πήγε λάθος και πώς να το φτιάξουμε», έγραψε η κα Μπράβερμαν.

Απέδωσε την εκλογική ήττα σε παλινωδίες σε θέματα μετανάστευσης, φορολογίας και «διεμφυλικής ιδεολογίας» και σχολίασε πως κάποιοι στο κόμμα την έχουν περιγράψει ως «τρελή, κακιά και επικίνδυνη».

Οι υπόλοιποι τρεις διεκδικητές της ηγεσίας θα είναι εκπρόσωποι της πιο μετριοπαθούς πτέρυγας των Συντηρητικών: ο τέως Υπουργός Εσωτερικών και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, 52 ετών, ο τέως Υφυπουργός Ασφαλείας Τομ Τούγκεντχατ, 51 ετών και ο 62χρονος Μελ Στράιντ, Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων στην κυβέρνηση Σούνακ.

Η διορία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει το απόγευμα της Δευτέρας και η εσωκομματική διαδικασία θα αναδείξει τον/τη διάδοχο του Ρίσι Σούνακ στις 2 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.