Ένας ακτιβιστής της άκρας αριστεράς συνελήφθη χθες, Κυριακή σε εγκατάσταση της εταιρείας των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές μετά τη δολιοφθορά του δικτύου SNCF λίγες ώρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι την ώρα που νέες ενέργειες σαμποτάζ έπληξαν τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων τη νύχτα σε έξι περιφέρειες της χώρας.

Ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη χθες είχε στο όχημά του «κλειδιά πρόσβασης σε τεχνικές εγκαταστάσεις της SNCF», «πένσες-κόφτες» και «σετ κλειδιών πασπαρτού», καθώς και έντυπο υλικό ακροαριστερού περιεχομένου, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Ο άνδρας κρατείται στην Ρουάν.

Η Γαλλία κλίνει ολοένα και περισσότερο προς την πιθανότητα ακροαριστεροί εξτρεμιστές να βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, που έγινε ανήμερα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Παράλληλα, αστυνομική πηγή ανέφερε ότι νέες ενέργειες σαμποτάζ έπληξαν τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων όπως οι Bouygues Telecom και η SFR τη νύχτα σε έξι περιφέρειες της Γαλλίας. Ωστόσο, το Παρίσι δεν επλήγη, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με αναφορές τα καλώδια σε ηλεκτρικά ντουλάπια είχαν κοπεί στη νότια Γαλλία και ότι οι εγκαταστάσεις στην περιοχή Meuse κοντά στο Λουξεμβούργο και στην περιοχή Oise κοντά στο Παρίσι είχαν βανδαλιστεί, επηρεάζοντας κυρίως τις υπηρεσίες σταθερής γραμμής.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 TV ότι «ταυτοποιήσαμε το προφίλ διαφόρων ανθρώπων» όσον αφορά την έρευνα για τους δολιοφθορείς. Ο τρόπος που έδρασαν αυτοί φέρει τα χαρακτηριστικά ακροαριστερών εξτρεμιστών, σημείωσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

«Το θέμα είναι να διαπιστωθεί αν χειραγωγήθηκαν ή έδρασαν για δικό τους λογαριασμό», υπογράμμισε.

Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας

Την ίδια ώρα, όλα τα τρένα κινούνται σήμερα κανονικά μετά τις εργασίες των συνεργείων όλο το 24ωρο κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου για την αποκατάσταση των ζημιών, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ στον ραδιοσταθμό RTL.

«Σας το επιβεβαιώνω, σήμερα (Δευτέρα) το πρωί, όλα τα τρένα κινούνται, και στην γραμμή Est (σ.σ. εξυπηρετεί την ανατολική Γαλλία) -όπου αυτό γίνεται από το Σάββατο-, την γραμμή Atlantique (σ.σ. εξυπηρετεί τη δυτική Γαλλία), όπου χθες (Κυριακή) βρισκόμασταν ήδη σε μια σχεδόν φυσιολογική κατάσταση, και στη (γραμμή) Nord (σ.σ. εξυπηρετεί τη βόρεια Γαλλία), όπου χθες είχαμε τρία στα τέσσερα τρένα, σήμερα η κυκλοφορία είναι κανονική» δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ στο RTL.

Περίπου 800.000 άνθρωποι αντιμετώπισαν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους λόγω των κακόβουλων αυτών ενεργειών, μεταξύ των οποίων 100.000 που χρειάστηκε να ακυρωθούν άμεσα τα δρομολόγια των τρένων τους, πρόσθεσε ο Βεργκριέτ, σημειώνοντας ότι το κόστος για την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF θα είναι σημαντικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

