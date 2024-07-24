Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απόφαση να διεκδικήσει την ηγεσία των Συντηρητικών ανακοίνωσε ο Τζέιμς Κλέβερλι (James Cleverly).

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Εσωτερικών και πρώην υπουργός Εξωτερικών έγινε ο πρώτος βουλευτής των Συντηρητικών που ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με άρθρο του στην Daily Telegraph σημειώνει ότι το κόμμα πρέπει να διευρύνει την εκλογική βάση στην οποία απευθύνεται.

Ο Κλέβερλι προέρχεται από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα των Τόρις.

Η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων αρχίζει απόψε και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας.

Η εσωκομματική διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου του Ρίσι Σούνακ θα ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

