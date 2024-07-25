Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι Τομ Τούγκεντχατ και Ρόμπερτ Τζένρικ ακολούθησαν τον Τζέιμς Κλέβερλι στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους για να διαδεχθούν τον Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων θα συνεχιστεί μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, με ακόμα τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις βουλευτές των Τόρις να θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα θελήσουν να διεκδικήσουν το αξίωμα.

Ο 42χρονος κ. Τζένρικ, πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης, προέρχεται από την πιο δεξιά πτέρυγα του κόμματος και υποστηρίζει αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό.

Ο Τομ Τούγκεντχατ, 51 ετών και τέως υφυπουργός Ασφαλείας, θεωρείται πιο μετριοπαθής, αλλά δήλωσε πως θα ήταν έτοιμος να αποσύρει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εφόσον αυτή αποδειχθεί εμπόδιο στον έλεγχο των εθνικών συνόρων.

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Εσωτερικών και πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, 54 ετών, είχε γίνει ο πρώτος επίσημος υποψήφιος.

Αναμένεται να ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι της δεξιάς πτέρυγας Σουέλα Μπράβερμαν, Κέμι Μπάντενοκ, Πρίτι Πατέλ και ενδεχομένως ο Μελ Στράιντ.

