Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές αναφέρονται στην πιθανότητα ολιγοήμερων πολεμικών επιχειρήσεων μετά την επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ ασκούνται έντονες διπλωματικές πιέσεις ώστε τα ισραηλινά αντίποινα στην Χεζμπολάχ να είναι περιορισμένα για να αποφευχθεί περιφερειακή σύρραξη, δήλωσε χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου.

Το Ισραήλ θέλει να βλάψει την Χεζμπολάχ, αλλά δεν θέλει να σύρει την περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο, είπε ανώτατος αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, αφού δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ολιγοήμερων πολεμικών επιχειρήσεων.

Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να απαντήσει με σφοδρότητα στην επίθεση που αποδίδεται στην λιβανική Χεζμπολάχ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι στο προσαρτημένο από το Ισραήλ τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν.

Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στα περίχωρα της πόλης Σάκρα, στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε η λιβανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα με νεκρούς στον Λίβανο από την επίθεση του Σαββάτου

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας εξουσιοδότησε χθες τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ «να αποφασίσουν τον τρόπο και τον χρόνο απάντησης στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ».

Σε δήλωσή του χθες το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed, ο επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και άλλες χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την πολεμική κλιμάκωση.

«Εχουμε λάβει διαβεβαιώσεις (...) σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ θα προχωρήσει σε περιορισμένη κλιμάκωση και ότι από την πλευρά της η Χεζμπολάχ θα απαντήσει με περιορισμένο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι «συνεχίζονται οι επαφές με πολλούς διεθνείς, ευρωπαϊκούς και αραβικούς παράγοντες για την προστασία του Λιβάνου από τους κινδύνους».

Ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο Αμος Χόσταϊν, είχε κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου τηλεφωνική επικοινωνία με σειρά λιβανέζων αξιωματούχων.

Οι ΗΠΑ, που επέρριψαν στην Χεζμπολάχ την ευθύνη για την επίθεση στο Γκολάν, εργάζονται για την επίτευξη διπλωματικής λύσης στην μεθόριο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η Γαλλία κάνει τα πάντα για την αποφυγή μίας νέας πολεμικής κλιμάκωσης την περιοχή.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει εκκενώσει όλες τις θέσεις της στον ανατολικό και τον νότιο Λίβανο μετά τις απειλές του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

