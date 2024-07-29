Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εκπαιδεύεται για να γίνει η επόμενη ηγέτης της χώρας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο την υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες υποχρεώσεις της κόρης του Κιμ, της Τζου Άε, αλλά όχι και για το μέλλον της στην πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

