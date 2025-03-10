Λογαριασμός
Βρετανία: Έκλεισε η «Tower Bridge» – Άτομο σκαρφάλωσε και κάθεται στα κάγκελα - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία με ανακοίνωσή της κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή - Ένας άνθρωπος με κουκούλα φαίνεται να κάθεται στα κάγκελα

Tower Bridge

Η γέφυρα «Tower Bridge» του Λονδίνου έκλεισε για την κυκλοφορία και τους πεζούς καθώς ένα άτομο σκαρφάλωσε στα κάγκελα.

Σύμφωνα με τον Independent, η αστυνομία του Λονδίνου με ανακοίνωσή της κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Ένας άνθρωπος με κουκούλα φέρεται να σκαρφάλωσε και κάθεται στα κάγκελα.


Άγνωστο παραμένει πώς και γιατί το άτομο ανέβηκε στη γέφυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στη γέφυρα λίγο πριν τις 11 το πρωί.

