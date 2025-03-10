Η γέφυρα «Tower Bridge» του Λονδίνου έκλεισε για την κυκλοφορία και τους πεζούς καθώς ένα άτομο σκαρφάλωσε στα κάγκελα.

Σύμφωνα με τον Independent, η αστυνομία του Λονδίνου με ανακοίνωσή της κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Ένας άνθρωπος με κουκούλα φέρεται να σκαρφάλωσε και κάθεται στα κάγκελα.

This dude just chilling on Tower Bridge right now. Traffic and boats all disrupted. pic.twitter.com/MZiptD5FN8 — Dale Matthew Hudson (@LycoApollo) March 10, 2025



Άγνωστο παραμένει πώς και γιατί το άτομο ανέβηκε στη γέφυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στη γέφυρα λίγο πριν τις 11 το πρωί.

