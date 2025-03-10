Βρετανία: Πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο μετά από σύγκρουση με πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις 9.48 π.μ.(11:48 ώρα Ελλάδας) στη βρετανική ακτοφυλακή όταν το αμερικανικής σημαίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών Stena Immaculate και το φορτηγό πλοίο Solong που ανήκει στη γερμανική εταιρεία Reederei Köpping και ταξίδευε με πορτογαλική σημαία συγκρούστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια πυρκαγιά.

Τουλάχιστον 37 τραυματίες μεταφέρθηκαν στη στεριά, με τη βρετανική ακτοφυλακή να αναφέρει ότι μια «αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη» για τον «πιθανό» κίνδυνο ρύπανσης από ναυτικό ατύχημα. «Το συμβάν συνεχίζεται ακόμη και η αξιολόγηση πιθανών απαραίτητων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με την ακτοφυλακή. Παράλληλα, ο συντηρητικός βουλευτής Graham Stuart της εκλογικής περιφέρειας Beverley and Holderness είπε ότι μόνο ένα άτομο βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση και συμπλήρωσε λέγοντας ότι οι άλλοι 36 ναυτικοί και στα δύο πλοία είναι ασφαλείς.

Ο Martyn Boyers, διευθύνων σύμβουλος του Port of Grimsby East, μιλώντας στο Sky News στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι και τα 32 άτομα που βγήκαν στη στεριά ήταν όλα ζωντανά, αλλά δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για όλο το πλήρωμα και των δύο πλοίων. Υποστήριξε επίσης ότι υπήρχαν ασθενοφόρα στη στεριά που τους περίμεναν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Princess Diana. Από την πλευρά του εκπρόσωπος του Σουηδού εφοπλιστή της Stena Bulk, επιβεβαίωσε ότι όλο το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ζωντανό.

Διαρροή καυσίμου

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία υλικοτεχνικής υποστήριξης Crowley, διαχειρίστρια και συνιδιοκτήτρια του MV Stena Immaculate, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε καύσιμα αεροσκαφών και τόνισε ότι από τη σύγκρουση προκλήθηκε ρήγμα στη δεξαμενή φορτίου με αποτέλεσμα τη διαρροή ποσότητας καύσιμου αεριωθούμενων -καύσιμο τύπου κηροζίνης JET A-1. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα αναφέρει: «Πυρκαγιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης και υπήρξαν αναφορές ότι απελευθερώθηκαν καύσιμα. Το πλήρωμα της Stena Immaculate εγκατέλειψε το πλοίο μετά από πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν. Όλοι οι ναυτικοί του Crowley είναι ασφαλείς και καταμετρημένοι».

Σύμφωνα με το Bloomberg το δεξαμενόπλοιο φέρεται να μετέφερε περίπου 130.000 βαρέλια καυσίμου, όπως εκτιμά η εταιρεία ανάλυσης Vortexa.

Εκπρόσωπος της Crowley, επιβεβαίωσε επίσης ότι το πλοίο είχε ναυλωθεί από τις αμερικανικές αρχές και μετέφερε καύσιμα για τον αμερικανό στρατό.

«Το πλοίο έχει ναυλωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ασφάλειας Δεξαμενόπλοιων της Κυβέρνησης των ΗΠΑ», είπε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας παροχής ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence, το σκάφος Solong, το οποίο συμμετείχε σε σύγκρουση στα ανοιχτά της Βρετανίας τη Δευτέρα, μετέφερε 15 εμπορευματοκιβώτια κυανιούχου νατρίου μεταξύ άλλων φορτίων. Μετέφερε επίσης άγνωστη ποσότητα αλκοόλ.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με το σάιτ Marinetraffic, το Stena Immaculate είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων και είχε αγκυροβολήσει στην πόλη Κίνγκστον απόν Χαλ στο Ανατολικό Γιορκσάιρ. Το Solong απέπλευσε από το σκωτσέζικο λιμάνι Γκρέιντζμαουθ προς το Ρότερνταμ, στην Ολλανδία όταν συγκρούστηκε με το Stena Immaculate.

Το πορτογαλικό πλοίο φέρεται να προσέκρουσε με ταχύτητα στο πετρελαιοφόρο.

Video from the North Sea collision pic.twitter.com/4Su4nfzc0M — JAP (@jappers69) March 10, 2025

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων την οποία συντονίζει η τοπική ακτοφυλακή. Το έργο των αρχών δυσχεραίνεται από τη χαμηλή ορατότητα λόγω της ομίχλης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ελικόπτερο καθώς και σωσίβιες λέμβους.

⚡️Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea pic.twitter.com/TFEiKxjGvg — Russian Market (@runews) March 10, 2025

Και τα τέσσερα λιμάνια στο Humber έχουν κλείσει.

Τα δύο πλοία φέρεται να συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες συνθήκες, στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Η ανακοίνωση της βρετανικής ακτοφυλακής



«Η Ακτοφυλακή της Αυτού Μεγαλειότητας συντονίζει επί του παρόντος την απόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.



»Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.

It appears that the containership Solong did not slow down or maneuver prior to striking the anchored tanker Stena Immaculate. https://t.co/IF7kNxOcL5 pic.twitter.com/gHLdx4fGm5 — Caroline (@carolineccurtis) March 10, 2025

Listen to the coastguard warning that jet A1 fuel is on fire after an oil tanker and cargo vessel collide in the North Sea 🔥



Source: Metro pic.twitter.com/3Du2HGTY4J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 10, 2025



»Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Χάμπερσαϊντ κλήθηκε, μαζί με σωσίβιες λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της ακτοφυλακής της ΑΜ και κοντινά σκάφη με πυροσβεστική ικανότητα.



»Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

🔴 A US-registered oil tanker, the Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship named Solong collided in the North Sea, the Coastguard said



Follow the latest updates ⬇️https://t.co/zvLq6KV1Ky pic.twitter.com/RDbbQRyhQp — The Telegraph (@Telegraph) March 10, 2025

