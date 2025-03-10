Wheesung: Νεκρό το ίνδαλμα της κορεατικής ποπ

Σοκ στη Νότια Κορέα. Ο αγαπημένος στη χώρα τραγουδιστής και στιχουργός Tσόι Γουί Σουνγκ (Wheesung) βρέθηκε νεκρός, μετέδωσε το Yonhap News επικαλούμενο την αστυνομία τη Δευτέρα. O τραγουδιστής της λεγόμενης K-pop αποτελούσε ίνδαλμα ευρύτερα στην Ασία, με πολλές επιτυχίες.
Η σορός του 43χρονου ανακαλύφθηκε στο σπίτι του στη Σεούλ, λιγότερο από ένα μήνα αφότου η επίσης πασίγνωστη ηθοποιός Κιμ Σάερ Ρον βρέθηκε νεκρή στη σκιά ενός τροχαίου που είχε πλήξει την καριέρα της, καθώς οδηγούσε την επήρεια αλκοόλ το 2022.
Η νοτιοκορεατική αστυνομία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, αναφέρει το Reuters.
Ο Wheesung γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1982 και έκανε το ντεμπούτο του το 2002 με το άλμπουμ "Like A Movie". Είναι γνωστός για τραγούδια όπως το "Insomnia" (2009) και το "Heartsore Story" (2011).
Από το ντεμπούτο του στο τραγούδι το 2002, είχε πολλές επιτυχίες, και ακόμα περισσότερους οπαδούς.
Όμως η μουσική του καριέρα αμαυρώθηκε το 2021 όταν καταδικάστηκε για χρόνια χρήση προποφίλης. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με αναστολή για δύο χρόνια.
