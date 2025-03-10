Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι κατηγορίες που εξαπολύει εδώ και καιρό η Δύση ότι η Ρωσία έχει διαπράξει δολιοφθορά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι «κενές και εφήμερες» και δεν έχουν αποδειχθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές, κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταγγελλόμενων ρωσικών εκστρατειών δολιοφθοράς.

«Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση της ύπαρξης εκστρατειών δολιοφθοράς, ακόμα και στην πορεία ειδικών διαδικασιών για τις οποίες έχουν γίνει προσπάθειες στις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί απλά να απαλλαγεί από «οτιδήποτε αναποτελεσματικό, διεφθαρμένο και παράλογο και αυτό είναι κατανοητό».

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διενεργεί εκστρατείες δολιοφθοράς στη Δύση, με στόχο μεταξύ άλλων ενεργειακές υποδομές.

Αντίστοιχα, η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί την εμπλοκή της σε σχεδιασμό ενεργειών δολιοφθοράς ή σε επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

