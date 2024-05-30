Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Εκδηλώσεις για την προώθηση του ελληνικού κρασιού διοργάνωσε στο Λονδίνο την Τρίτη και την Τετάρτη ο φορέας 50 Great Greek Wines (50 GGW) υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Ο φορέας αυτός αναδεικνύει μέσω διαγωνισμού κάθε περίπου ενάμιση χρόνο τα κορυφαία 50 κρασιά σε Ελλάδα και Κύπρο και έφερε μαζί του στη βρετανική πρωτεύουσα 33 βραβευμένους παραγωγούς, οι οποίοι παρουσίασαν περίπου 150 ετικέτες.

Το διήμερο άρχισε με ένα masterclass την Τρίτη, κορυφώθηκε με εκδήλωση γευσιγνωσίας την Τετάρτη στο Σόχο για Βρετανούς Masters of Wine, σομελιέ, εξειδικευμένους δημοσιογράφους, εισαγωγείς και διανομείς και ολοκληρώθηκε με δείπνο για καταναλωτές.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ στο χώρο της πολύωρης εκδήλωσης γευσιγνωσίας, ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine και ιδρυτής του 50 GGW, σημείωσε ότι το διήμερο εντάσσεται στις εκδηλώσεις επικοινωνίας και εξωστρέφειας που γίνονται για το ελληνικό κρασί.

«Έχουμε αναγνωρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως μία σημαντική αγορά για το ελληνικό κρασί και επενδύουμε προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε αυτή την εικόνα πολύ υψηλής ποιότητας του ελληνικού κρασιού στους Βρετανούς, κυρίως στους επαγγελματίες οι οποίοι με τη σειρά τους θα φέρουν το ελληνικό κρασί σε κάθε νοικοκυριό», πρόσθεσε.

Οι παραγωγοί με βραβευμένες ετικέτες υψηλής ποιότητας που εκπροσωπήθηκαν προέρχονταν από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη βόρεια Ελλάδα.

Ο Γιάννης Λάμπρου, επικεφαλής του οινοποιείου Μεθυμναίος στη Λέσβο δήλωσε: «Προωθώ εδώ τα κρασιά μου που έχουν παρουσία στη Βρετανία από το 2016 και ο σκοπός είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις τους και να προωθηθούν περισσότερο. Πιστεύω ότι γενικώς το ελληνικό κρασί γίνεται γνωστό στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά χρειάζεται δουλειά. Βέβαια η ποιότητα βελτιώνεται σταδιακά και όχι μόνο κατά μία γενική έννοια, αλλά για να αρέσει στον πολύ κόσμο και στον ξένο καταναλωτή».

Για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα στη Βρετανία για ελληνικά κρασιά, ο κ. Καρακάσης είπε: «Σίγουρα έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μεγάλη αγάπη και προσοχή από αγορές που δεν μας πρόσεχαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι σιγά-σιγά ήρθε και η στιγμή της Αγγλίας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γίνονται διάφορες δράσεις και μία από αυτές είναι και η δική μας. Νομίζω συνεισφέρουμε και εμείς όπως και άλλοι στην αναβάθμιση αυτής της εικόνας του ελληνικού κρασιού που συνδέεται και με το τουριστικό προϊόν, δηλαδή κάποιος που θα έρθει στην Ελλάδα θα αναζητήσει εκτός από μια πολύ ωραία θάλασσα και φαγητό και ένα πολύ ωραίο κρασί - και έχουμε να το προσφέρουμε αυτό».

Οι πιο δημοφιλείς ελληνικές ποικιλίες στο εξωτερικό, κατά τον κ. Καρακάση και τους παραγωγούς, είναι το Ασύρτικο, η Μαλαγουζιά, το Αγιωργίτικο και το Ξινόμαυρο, αλλά γίνεται προσπάθεια η αγορά να ανοίξει για ποικιλίες όπως η Λημνιώνα, το Μοσχοφίλερο κ.ά.

