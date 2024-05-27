Τρία αγαπημένα ελληνικά φαγητά – που δεν λείπουν από κανένα κυριακάτικο τραπέζι – φιγουράρουν στον διάσημο γαστρονομικό οδηγό του Taste Atlas, στη λίστα των καλύτερων «μαγειρευτών» φαγητών του κόσμου.

Στο Top 100 Casseroles, πολύ ψηλά βρίσκεται το παστίτσιο – στην 5η θέση - με 4.4/5.

Ακολουθεί το γιουβέτσι, που βρίσκεται στην 9η θέση, ενώ ο διάσημος tradinional mouzaka, o μουσακάς, καταλαμβάνει τη 15η θέση.

Το καλύτερο μαγειρευτό φαγητό αναδείχθηκε – με βάση τις βαθμολογίες κριτικών και κοινού – το παραδοσιακό βραζιλιάνικο Escondidinho.

Το πρωτότυπο ονομάζεται escondidinho de carne seca και παρασκευάζεται με αποξηραμένο και αλατισμένο κρέας και πουρέ πατάτας. Μάλιστα, το όνομα του πιάτου σημαίνει «μικρό κρυμμένο», αναφερόμενο στο κρέας που κρύβεται κάτω από ένα στρώμα πουρέ πατάτας

Ωστόσο, μπορεί να φτιαχτεί με διάφορα υλικά - μοσχάρι, κοτόπουλο, ψάρι, χοιρινό ή γαρίδες.

Το carne seca μαγειρεύεται με ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδο και διάφορα μπαχαρικά. Τοποθετείται σε ένα ταψί και στη συνέχεια ολοκληρώνεται με πουρέ πατάτας και συχνά με τριμμένο τυρί. Το φαγητό ψήνεται στο φούρνο μέχρι να ροδίσει από πάνω.



