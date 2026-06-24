Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη για την αιματηρή επίθεση στον 24χρονο σύντροφό της

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας στην 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη κατηγορούμενη, υπήκοος Ρουμανίας, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

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