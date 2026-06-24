Μητσοτάκης σε ΠτΔ για οφειλέτες ν. Κατσέλη: Κλείνουμε εκκρεμότητα με δικαιοσύνη στους συνεπείς δανειολήπτες

«Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Και έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική».

Για τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες», επισημαίνοντας πως «κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς».

«Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά. Οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», είπε και υπενθύμισε πως «η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν».

Για το Ιράν ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καταρχάς συμφωνία ειρήνης και ευχήθηκε «να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες».

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό που οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υπογράμμισε πως «έχουν αποκλιμακωθεί και βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στις τιμές. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα».

Όλος ο διάλογος

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς συνδέονται και με την πορεία της εθνικής οικονομίας.

Εκφράζω και πάλι την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μία καταρχάς συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και εκφράζω, βέβαια, την ευχή μου ότι δεν θα έχουμε πρόσθετες αναταράξεις τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να υπάρξει πια και μια κανονικοποίηση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και το αποτέλεσμα αυτής της αποκλιμάκωσης στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ, κάτι το οποίο μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους ότι θα επανέλθουμε, στα ζητήματα τουλάχιστον των καυσίμων, σε μία λογική κανονικότητας.

Από εκεί και πέρα, όμως, κ. Πρόεδρε, προφανώς το χρέος της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον Covid. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.

Σήμερα, όπως ξέρετε, ψηφίζεται στη Βουλή ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Αναφέρω ενδεικτικά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα οποία θα καταβληθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά και την αύξηση της μόνιμης στήριξης που δίνουμε στους συνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ, που θα καταβληθεί τον μήνα Νοέμβριο.

Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχει απτά αποτελέσματα.

Επιστρέφουμε λοιπόν, με απλά λόγια, το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.

Όμως, το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μία ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση, σε επίπεδο Αρείου Πάγου, για τον υπολογισμό των τόκων.

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κ. Πρόεδρε, μία εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν το σπίτι τους.

Μια ακόμα παρατήρηση, κλείνοντας την εισαγωγική μου τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε, η οποία αφορά το συνολικό επίπεδο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα θέματα της οικονομίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι’ αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.

Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει μία καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο παρελθόν πολιτικές δυνάμεις έταξαν στους πολίτες πράγματα τα οποία προφανώς ήταν παντελώς αδύνατο να υλοποιήσουν.

Και επειδή σιγά-σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή, ουσιαστικά, χωρίς αντίκρισμα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για αυτή την προπεριγραφή των θεμάτων, τα οποία θα συζητήσουμε εν συνεχεία στην τακτική μηνιαία συνάντησή μας.

Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι είναι ανακουφιστική η ανακοίνωση της συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και ελπίζω και εγώ, ότι αυτές οι 60 μέρες που εδόθησαν ως προθεσμία για τις διαβουλεύσεις οριστικοποίησης της συμφωνίας και των όρων της θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα οδηγήσουν σε πισωγυρίσματα ή σε αναστατώσεις της συμφωνίας. Γιατί όλους αυτούς τους μήνες της σύγκρουσης με το Ιράν η επίδραση στην οικονομία και στη ζωή των χωρών, οι οποίες δεν μετέχουν ούτως ή άλλως σε αυτή τη διένεξη, ήταν πολύ αρνητική.

Πήρα και εγώ, όπως και η Βουλή και εσείς και όλοι μας, την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος για το 2025-2026. Φαίνονται εκεί, με στοιχεία πειστικά οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία της Ευρωζώνης και παρά ταύτα, φαίνεται πως η ελληνική οικονομία, παρά την μείωση της αναπτυξιακής πορείας στην Ευρωζώνη, συνεχίζει, λόγω της ανθεκτικότητας της να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει στην Κυβέρνηση, δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει προσωπικά σε κανέναν, είναι κεφάλαιο που ανήκει στον ελληνικό λαό. Και αυτές οι δυνατότητες της οικονομίας που σας επιτρέπουν να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε, λελογισμένα και με προσοχή, θα βοηθήσουν ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ειρήνη, που είναι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες. Είναι στόχοι του ιδίου του Συντάγματος το οποίο θέτει ως υποχρέωση της κυβέρνησης να ασχολείται με την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.

Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και βαθμηδόν μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα της αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να υποστηρίζονται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.

Η ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες στα Γιάννενα ο Υπουργός Οικονομικών, με αφορμή ένα αναπτυξιακό συνέδριο που γινόταν εκεί, στην πατρίδα μου, είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτήν τη δεύτερη ευκαιρία, με βάση μια απόφαση του Αρείου Πάγου, όχι μόνο τη νομιμοποιείτε και τη θεσμοθετείτε, αλλά και τη διευρύνετε, γιατί δεν την περιορίζετε μόνο ανάμεσα στους διαδίκους. Δεν θα ωφεληθούν της ρυθμίσεως μόνοι όσοι έκαναν προσφυγή στον Άρειο Πάγο, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και επίσης, δεν θα ισχύει από τώρα και μετά, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ. Και έτσι, με βάση αυτόν τον υπολογισμό των τόκων, που θα είναι τόκοι που θα υπολογίζονται με βάση τη δόση και όχι με βάση το συνολικό ποσόν, θα πάρει μια μεγάλη ανάσα όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος υπολογίζεται σε εκατό χιλιάδες και βρίσκεται στη διαδικασία της ενεργού ρυθμίσεως.

Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στο θέμα του ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική χρονιά. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν κι εσείς, ήμουν και εγώ στη Βουλή, όταν έσκασε η μεγάλη κακουχία της de facto χρεοκοπίας της χώρας. Τα παράπονα του κόσμου, τα παράπονα των πάντων για τη χρεοκοπία και την αδυναμία της χώρας να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις, τις δανειακές, ήταν γιατί κανείς δεν μας προειδοποιούσε για την κατάσταση της οικονομίας. Γιατί φαίνονταν όλα ρόδινα και ξαφνικά όλα απεδείχθησαν σκοτεινά. Και υπήρξαν και παράπονα και γκρίνιες, δεν θα έλεγα αδικαιολόγητες, για θεσμούς οι οποίοι όφειλαν να προειδοποιούν δυναμικά και παραστατικά και πειστικά για την πορεία της οικονομίας.

Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό και τώρα, δεν πρόκειται να χτίσουμε γύρω μας τείχη, όπως λέει και ο ποιητής, και να παγιδευτούμε μέσα στα τείχη και να μην ακούσουμε «κρότον κτιστών ή ήχον», όπως λέει. Ο κρότος των κτιστών και ο ήχος, είναι οι προειδοποιήσεις, οπότε πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό, δηλαδή να προστατεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία.

Μπορεί η λέξη πειθαρχία, συχνά, σε έναν μεσογειακό λαό να φαντάζει βάρος, αλλά η πειθαρχία ήταν αυτή που έλλειψε και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία της χρεοκοπίας. Τώρα λοιπόν, χάρη σε αυτή τη δημοσιονομική και μακροοικονομική πειθαρχία, έχετε περιθώριο και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου να διευρύνετε και να κάνετε κάποιες στοχευμένες παροχές. Δεν θα τις αποκαλούσα προεκλογικές αλλά παροχές οι οποίες βοηθάνε στην κοινωνική συνοχή.

Είμαι συνεπώς «όλος αυτιά» για να ακούσω λεπτομέρειες γι' αυτό το σχέδιο και για ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνικής συνοχής, όχι προεκλογικής φύσεως και συνήθειας, αλλά μέτρα τα οποία πηγάζουν από τη δυνατότητα της οικονομίας, να μπορέσει να προωθήσει την κοινωνική σύγκλιση και να βοηθήσει τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις.

Πηγή: skai.gr

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