Το τουρκικό μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Bayraktar KIZILELMA ολοκλήρωσε δοκιμή πλήγματος ακριβείας με πραγματικά πυρά, εκτοξεύοντας δύο κατευθυνόμενα πυρομαχικά μέσω λέιζερ/GPS – το LGK-82 της ASELSAN και το TEBER-82 της Roketsan (αμφότερα βασισμένα στη βόμβα Mk-82) – σημειώνοντας απευθείας πλήγματα στους στόχους.

Η στόχευση λέιζερ (laser designation) πραγματοποιήθηκε από το νέο ψηφιακό οπτικό σύστημα εντοπισμού και στοχοποίησης (EOTS) TOYGUN της ASELSAN, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο ίδιο το KIZILELMA.

Για την Άγκυρα και την οικογένεια Μπαϊρακτάρ (από τους επικεφαλής της επιχείρησης ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ), το KIZILELMA (που σημαίνει «Κόκκινη Μηλιά», ένας παραδοσιακός συμβολισμός για τον απόλυτο πατριωτικό στόχο) δεν είναι απλώς ένα ακόμα drone. Πλασάρεται σαν το «ιερό δισκοπότηρο» της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.