Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε την Τρίτη ότι ολόκληρη η Δύση εργάζεται προς όφελος της Ουκρανίας, προμηθεύοντάς τη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Φυσικά, με μια τόσο μαζική επιρροή, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται γι’ αυτούς, αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιες ποσότητες», δήλωσε ο Πούτιν.

Σχολιάζοντας την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι αυτή δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά αντίθετα ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω σύγκρουσης.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν μη στρατιωτικούς στόχους ενώ ταυτόχρονα ζητούν την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «ανά πάσα στιγμή», συνεχίζοντας από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Παράλληλα, απέρριψε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποτύχει και δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Είμαστε έτοιμοι να τις επαναλάβουμε οποιαδήποτε στιγμή, συνεχίζοντας ακριβώς από το σημείο όπου είχαν διακοπεί», ανέφερε ο Λαβρόφ σε εκδήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στη διαπραγματευτική διαδικασία, υποστήριξε ότι όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ «έχουν αποτύχει» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνονται πλέον «σοβαρά υπόψη» οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

«Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης επί ίσοις όροις απορρίπτεται από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και τους συνεργούς τους στο Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά: επιδιώκουν εκδίκηση, να αναγκάσουν τη Ρωσία να συνθηκολογήσει και να αποδεχθεί την προσάρτηση της Ουκρανίας, η οποία κυβερνάται από το σημερινό ναζιστικό καθεστώς, είτε από το ΝΑΤΟ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

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