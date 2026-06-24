Αγαπηδάκη: Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ήρθε για να μείνει-Τα sms θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στους πολίτες κάθε χρόνο

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δεν αποτελεί μια αποσπασματική δράση, αλλά έναν μόνιμο μηχανισμό προληπτικών ελέγχων, με τα σχετικά ενημερωτικά sms να αποστέλλονται στους πολίτες σε ετήσια βάση για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα πρόληψης».

«Τα προγράμματα δεν αποτελούν μια εφάπαξ δράση, αλλά μια σταθερή πολιτική δημόσιας υγείας. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ήρθε για να μείνει», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπογράμμισε ότι τα sms θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στους πολίτες κάθε χρόνο για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στις δράσεις του. Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή στη δημόσια υγεία, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πολίτες να πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για σοβαρές παθήσεις.

«Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές, έχουμε ένα από τα πιο πλήρη συστήματα πρόληψης στην Ευρώπη», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Συμπλήρωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Για πρώτη φορά εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα».

Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αφορούν τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη νεφρική λειτουργία. Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τις δωρεάν εξετάσεις, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλές περιπτώσεις σοβαρών νοσημάτων που οι ίδιοι οι πολίτες δεν γνώριζαν ότι είχαν, τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

«Έχουμε εντοπίσει ανθρώπους με καρκίνους, με σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα, οι οποίοι χρειάζονταν άμεση αντιμετώπιση. Αν δεν είχαν κάνει τον προληπτικό έλεγχο, θα έφταναν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με πολύ πιο σοβαρή νόσο. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια κουλτούρα πρόληψης που θα μας κάνει να ζούμε καλύτερα και περισσότερο. Διότι όλοι μας είναι σπουδαίο να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα στη χώρα μας περίπου 60.000 άνθρωποι θα κινδύνευαν με έμφραγμα αν δεν είχαμε το "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ"».

Για την πρόληψη και την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων:

«Είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δωρεάν συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για παιδιά, εφήβους και οικογένειες», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Σημείωσε μάλιστα ότι «πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εφήβους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η αλλαγή της καθημερινότητας και η απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική τους υγεία».

Για τις Κινητές Ομάδες Υγείας:

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η κ. Αγαπηδάκη, πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν εξεταστεί. «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας είναι οχήματα πλήρως στελεχωμένα που πηγαίνουν στην περιφέρεια. Είναι ιατρικά κλιμάκια» που διενεργούν δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, εξετάσεις όπως καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, σπιρομετρήσεις, κ.α..

«Έχουμε 180 κλιμάκια σε όλη τη χώρα με πάνω από 1.000 επαγγελματίες υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές. Πάμε με τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Με ένα τηλεφώνημα στο 1135, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και να πάμε στο σπίτι τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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