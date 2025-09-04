Ένα τραγικό λάθος έγινε σε παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ, με έναν παππού να πηγαίνει να παίρνει το εγγόνι του, αλλά κατέληξε να φεύγει με λάθος παιδί.

Πώς έγινε όμως αυτό; Ο παππούς πήγε για να παραλάβει το εγγόνι του από τον παιδικό σταθμό First Steps Learning Academy στο Μπάνγκορ το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο παιδαγωγός του έδωσε όμως άλλο παιδί και κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς το αγοράκι κοιμόταν.

Το λάθος έγινε αντιληπτό μόνο όταν η μητέρα του παιδιού πήγε στο παιδικό σταθμό για να το παραλάβει και διαπίστωσε πως δεν βρισκόταν εκεί, αναφέρει η Sydney Morning Herald, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ένιωσα», δήλωσε η μητέρα στην εφημερίδα όταν έμαθε ότι το ενός έτους παιδί της βρισκόταν στα χέρια ενός άνδρα που δεν ήξερε. «Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Κατηγορούμε τον παιδικό σταθμό», σημείωσε η γυναίκα.

Η σύζυγος του παππού δήλωσε ανέφερε πως ο άνδρας της είναι συντετριμμένος και μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό λάθος που έγινε, έτρεξε για να επιστρέψει το παιδί.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που το αγοράκι ήταν καλά», είπε, προσθέτοντας πως όταν ο σύζυγός της είχε φτάσει στο παιδικό σταθμό, τα παιδιά κοιμόντουσαν και το δωμάτιο ήταν σκοτεινό.

Η ρυθμιστική αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας για την εκπαίδευση και τη φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία ανακοίνωσε ότι διεξάγει «ενδελεχή έρευνα» για το «βαθιά ανησυχητικό και σοβαρό περιστατικό».

Η αρχή δήλωσε ότι ο παιδαγωγός, που παρέδωσε το λάθος παιδί, έχει αποχωρήσει από τον παιδικό σταθμό, ενώ η υπόθεση διερευνάται. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν πως θα κάνουν όλα τα απαραίτητα για να μην ξανασυμβεί αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον.

