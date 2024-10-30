Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις για τον 18χρονο Άξελ Ρουντακουμπάνα που κατηγορείται για το τριπλό φονικό που συγκλονίζει την κοινή γνώμη στη Βρετανία.

Ο Άξελ Ρουντακουμπάνα κατηγορείται ότι τον περασμένο Ιούλιο σκότωσε με μαχαίρι τρία κορίτσια ηλικίας μεταξύ 6 και 9 ετών ετών σε μια χορευτική εκδήλωση με μουσική της Τέιλορ Σουίφτ, στο Σάουθπορτ της βόρειας Αγγλίας.

Νέες διώξεις σε βάρος του 18χρονου

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν εμφανίστηκε σήμερα σε δικαστήριο του Λονδίνου κατηγορούμενος για παραγωγή της εξαιρετικά τοξικής ουσίας ρικίνη και για το αδίκημα της τρομοκρατίας αφού χθες ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του.

Ο 18χρονος, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποδεχθεί ή απορρίψει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, βαρύνεται επιπλέον και με την κατηγορία της παραγωγής της φονικής τοξίνης ρικίνη και την κατηγορία της κατοχής ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα.

Η αστυνομική διευθύντρια του Μέρσεϊσαϊντ Σερένα Κένεντι τόνισε ότι δεν βρέθηκε ρικίνη στον χώρο όπου σκοτώθηκαν τα παιδιά στο Σάουθπορτ.

Χθες Τρίτη ο Ρουντακουμπάνα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Ουεστμίνστερ μέσω βιντεοσύνδεσης από την φυλακή Μπέλμαρς φορώντας τη γκρι στολή των φυλακών και κρατώντας την μπλούζα του μπροστά από το πρόσωπό του. Όταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομά του δεν απάντησε.

Southport attack 'not terror related' after suspect charged with new offenceshttps://t.co/tuit9VkugM pic.twitter.com/BM51jCfYw9 — The Mirror (@DailyMirror) October 29, 2024

Ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί ξανά σε δικαστήριο του Λίβερπουλ στις 13 Νοεμβρίου όταν θα κληθεί να δηλώσει ένοχος ή αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ταραχές είχαν ξεσπάσει στο Σάουθπορτ όταν κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψευδείς ειδήσεις ότι ο ύποπτος ήταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής μετανάστης. Οι ταραχές επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα με επιθέσεις σε τζαμιά και ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Τότε η αστυνομία είχε επιχειρήσει να κατευνάσει τα πνεύματα ανακοινώνοντας ότι ο ύποπτος είχε γεννηθεί στη Βρετανία και ότι δεν είχε διασυνδέσεις με την τρομοκρατία.

Χθες η Κένεντι απέρριψε τις εικασίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και θέλουν την αστυνομία να προσπαθεί να "κρατήσει κρυφά από το κοινό κάποια πράγματα" λέγοντας ότι θα πρέπει να διακριβωθεί το κίνητρο για τις επιθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν τρομοκρατικές.

Πηγή: skai.gr

