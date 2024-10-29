Βρετανία: Αθωώθηκε Αμερικανός που κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε 9χρονη

Ένας Αμερικανός, ηλικίας 57 ετών, που κατηγορούταν ότι απήγαγε, νάρκωσε και επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια μικρή Γαλλίδα, η οποία βρισκόταν σε διακοπές στο Λονδίνο, αθωώθηκε σήμερα.

Στις 22 Απριλίου του 2023, ο Ρόμπερτ Προύσακ προσέγγισε ένα 9χρονο κορίτσι, που βρισκόταν έξω από το πολυκατάστημα Harrods, όπου είχε χάσει τους γονείς του, οι οποίοι βρίσκονταν σε διακοπές στη βρετανική πρωτεύουσα μαζί με τα τρία παιδιά τους.

Ο πρώην πιλότος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας την οδήγησε στο σπίτι του, της έδωσε να πιει νερό, που είχε «πικρή» γεύση, σύμφωνα με το κοριτσάκι, το οποίο αφηγήθηκε πως «ήθελε να κλείσει τα μάτια και να κοιμηθεί».

Κατόπιν, ο Ρόμπερτ Προύσακ πήγε μαζί της στο Χάιντ Παρκ. Σύμφωνα με το παιδάκι, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί λόγω της ηλικίας της, της επιτέθηκε εκεί σεξουαλικά.

Ο πρώην πιλότος, ο οποίος πέρασε περίπου 3 ώρες μαζί με το παιδί προτού εκείνη εντοπιστεί από τις αρχές, αρνήθηκε κάθε σεξουαλική επίθεση. «Δεν έκανα τίποτα τέτοιο», δήλωσε ο ίδιος, ενώπιον του δικαστηρίου του Άισλγουορθ, στο δυτικό Λονδίνο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «υπήρχαν παντού άνθρωποι» στο πάρκο. Διαβεβαίωσε πως ήθελε να «βοηθήσει» το μικρό κορίτσι να βρει τους γονείς του και συμπλήρωσε πως λυπάται που δεν ειδοποίησε νωρίτερα την αστυνομία.

Λίγο προτού αρχίσουν να συσκέπτονται, οι ένορκοι ρώτησαν τον δικαστή εάν υπήρχαν αποδείξεις DNA από τη σεξουαλική επίθεση, για την οποία κατηγορείτο ο Προύσακ. Εκείνος απάντησε αρνητικά.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής είπε στον κατηγορούμενο ότι ήταν ελεύθερος να αποχωρήσει από το δικαστήριο.

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας είπε, κατά τη διάρκεια της δίκης, ότι ένα δείγμα ούρων του παιδιού είχε δείξει την παρουσία διφαινυδραμίνης, ενός αντιισταμινικού με ισχυρή ηρεμιστική δράση.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου έθεσε το ερώτημα γιατί εκείνος να οδηγήσει το κοριτσάκι «σε ένα πολύ πολυσύχναστο πάρκο» προκειμένου να του επιτεθεί, όταν είχε περάσει προηγουμένως δύο ώρες μαζί της μέσα στο διαμέρισμά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

