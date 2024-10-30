Νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπεσε ο αναπληρωτής διοικητής της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Μουσταφά Αχμάντ Σαχάντι, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της Radwan, σκοτώθηκε σε επίθεση που πραγματοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη στη Ναμπατιέ του νότιου Λιβάνου.

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι ο Σαχάντι «προώθησε πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ» και η εξάλειψή του είναι «μέρος της προσπάθειας υποβάθμισης των δυνατοτήτων των Δυνάμεων Radwan της Χεζμπολάχ να κατευθύνουν και να εκτελέσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον στρατευμάτων και κοινοτήτων του Ισραήλ στα βόρεια σύνορα, ιδίως το σχέδιο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία».

Η Δύναμη Radwan πιστεύεται ότι σχεδίαζε να εισβάλει στο βόρειο Ισραήλ, σε μια συνωμοσία της Χεζμπολάχ που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.