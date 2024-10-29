Προβληματισμό έχει προκαλέσει στις Αρχές της Βρετανίας ο θάνατος ενός 26χρονου που πέθανε την περασμένη Κυριακή σε κέντρο κράτησης της χώρας.

Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης μεταναστών είχε κατηγορηθεί πέρυσι για απάνθρωπη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται εκεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την υπόθεση καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Εξέφρασε όμως τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους φίλους του άνδρα.

Η βρετανική εταιρεία Serco επιβεβαίωσε το συμβάν, αλλά δεν έκανε άλλα σχόλια. Η εταιρεία αυτή έχει αναλάβει τη διαχείριση του Brook House, το οποίο βρίσκεται στη νότια Αγγλία κοντά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε ένα από τα επτά κέντρα κράτησης μεταναστών που υπάρχουν στη Βρετανία περιμένοντας είτε να απελαθούν είτε να τους δοθεί άδεια παραμονής στη χώρα. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στο διάστημα που μπορεί κάποιος μετανάστης να κρατηθεί σε αυτά τα κέντρα.

Δημόσια έρευνα πέρυσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάποιοι από τους μετανάστες που κρατούνται στο Brook House είχαν υποβληθεί σε απαράδεκτη μεταχείριση, όπως υπερβολική χρήση βίας ή επικίνδυνες μεθόδους περιορισμού, ενώ πρόσθεσε ότι στο κέντρο επικρατεί τοξική κουλτούρα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την προβολή ντοκιμαντέρ στο BBC το οποίο αποκάλυψε ότι το προσωπικό του Brook House είχε επανειλημμένα κακοποιήσει σωματικά και λεκτικά τους μετανάστες που κρατούνται εκεί.

Την εποχή εκείνη η κυβέρνηση της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις.

Το περιστατικό της Κυριακής σημειώθηκε έναν χρόνο αφού ένας 37χρονος Αλβανός αυτοκτόνησε ενώ κρατούνταν στο Brook House.

Η Gatwick Detainees Welfare Group, μια ομάδα υποστήριξης των κρατουμένων στο Brook House, ανακοίνωσε: «Το Brook House είναι φτιαγμένο σαν φυλακή και κανείς δεν θα πρέπει να αφήνει την τελευταία του πνοή εκεί. Θρηνούμε που αυτός ο νεαρός πέθανε προτού καταφέρει να ελευθερωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

