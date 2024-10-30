Η παραγωγή πυραύλων του Ιράν δεν έχει διαταραχθεί μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία στις 26 Οκτωβρίου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Ναζιρζαντέχ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ συνεχάρη τους Ισραηλινούς πιλότους για τις ζημιές που προκάλεσαν στις ικανότητες παραγωγής πυραύλων του Ιράν με αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα στην ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

«Οι προμήθειές τους έχουν τώρα μειωθεί, και αυτό επηρεάζει τους υπολογισμούς τους. Οι επιθετικές και αμυντικές ικανότητές τους έχουν αποδυναμωθεί», είπε ο Γκάλαντ.

Δύο Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν στο Ρόιτερς την περασμένη εβδομάδα πως οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν κτήρια που χρησιμοποιούσε το Ιράν για τη μείξη στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους και πως αυτό «μπορεί να έχει παρεμποδίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να παράγει μαζικά πυραύλους».

«Ο εχθρός επιδίωξε να πλήξει τα αμυντικά και επιθετικά συστήματά μας, αλλά δεν ήταν πολύ επιτυχής επειδή είχαμε κάνει διευθετήσεις και το γνωρίζαμε», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ιράν.

«Η (παραγωγική) γνώση είναι γηγενής, άρα δεν υπάρχει διαταραχή στη διαδικασία κατασκευής πυραύλων», δήλωσε ο Ναζιρζαντέχ, υπονοώντας επίσης πως ένα αμυντικό σύστημα μπορεί να έχει υποστεί ζημιές στην επίθεση καθώς όπως είπε «αντικαταστάθηκε την επομένη».

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης χθες, Τρίτη, πως ο Ναζιρζαντέχ είπε πως η χώρα εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να «πραγματοποιήσει άλλη μια δωδεκαριά ομοβροντίες πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ όπως εκείνες της 1ης Οκτωβρίου και της 13ης Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.