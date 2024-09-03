Βρετανία: Αντιδράσεις στην απόφαση να αναστείλει άδειες εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αντιδράσεις από το Ισραήλ και από τη βρετανική αντιπολίτευση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ να αναστείλει περίπου 30 από τις 350 εμπορικές άδειες εξαγωγής όπλων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ενημέρωσε τη Δευτέρα για την απόφαση τους Βρετανούς βουλευτές, λέγοντας πως υφίσταται «ξεκάθαρος κίνδυνος» ότι τα βρετανικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν «για να διαπραχθούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Οι παραβιάσεις αυτές, σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής κυβέρνησης, έγκεινται κυρίως στην ανεπαρκή προμήθεια τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας δεδομένων των συνθηκών που δημιουργεί ο πόλεμος και στη μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Υπερασπιζόμενος την απόφαση με σειρά ραδιοτηλεοπτικών συνεντεύξεων το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε ότι πρόκειται για μετρημένη κίνηση και όχι για πλήρη απαγόρευση εξαγωγής όπλων.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρέωση έναντι του κράτους δικαίου και νομική ευθύνη να εξετάζει τις άδειες εξαγωγής όπλων», δήλωσε ο κ. Χίλι.

Πρόσθεσε ότι μένουν ανεπηρέαστες πάνω από 300 άδειες εξαγωγής που αφορούν όπλα για αμυντικούς σκοπούς και που δεν συνδέονται με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Χίλι ήταν εκείνος που γνωστοποίησε τη βρετανική απόφαση στον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος στη συνέχεια δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ «βαθιά αποκαρδιωμένος». Ο κ. Γκαλάντ σημείωσε ότι η βρετανική κίνηση έρχεται την ώρα που η χώρα του μάχεται έναν «απρόκλητο» πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς είπε ότι η απόφαση έρχεται μέρα από μια σειρά ατυχών κινήσεων της νέας βρετανικής κυβέρνησης, όπως η άρση της αντίθεσης του Λονδίνου στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η αποκατάσταση της χρηματοδότησης για την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Οι άδειες που αναστέλλονται αφορούν εξαγωγές κάποιων εξαρτημάτων για μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drone, καθώς επίσης εξοπλισμό για εντοπισμό στόχων στο έδαφος. Δεν αφορούν πάντως όλα τα εξαρτήματα για αεροσκάφη τύπου F-35, όπως ζητούσαν φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Κατά της απόφασης τάχθηκαν οι διεκδικητές της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης. Ο σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Συντηρητικών Άντριου Μίτσελ σχολίασε ότι η απόφαση δε θα πετύχει ούτε να μην προσβάλει το Ισραήλ ούτε να ικανοποιήσει τους φιλοπαλαιστίνιους βουλευτές των Εργατικών.

Σημειώνεται ότι δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις στη Βρετανία έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των πολιτών ήθελε τον τερματισμό πώλησης όπλων στο Ισραήλ λόγω των εξελίξεων στη Γάζα (με ποσοστά 44%-27% και 55%-13% αντίστοιχα).

Πηγή: skai.gr

