Μεντβέντεφ στους δικαστές του ΔΠΔ: Να φοβούνται αν κάποιος προσπαθήσει να συλλάβει τον Πούτιν

Πρωτοφανείς απειλές εναντίον των δικαστών και των εισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξαπολύει ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή τις προτροπές της Δύσης στη Μογγολία για τη σύλληψη του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η Μογγολία είναι μέλος του ΔΠΔ.



«Η δουλοπρεπής Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να έχει εκφράσει ‘’ανησυχία’’ στη Μογγολία για την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. ‘’Υπογράψατε το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου’’, το οποίο είναι ουσιαστικά άκυρο, ‘’θα το τηρήσετε’’, αυτό φαίνεται να λένε. Αλλά η Μογγολία μόλις είπε στο ΔΠΔ και στους ευρωεκφυλισμένους να πάνε να κάνουν στον εαυτό τους κάτι για το οποίο Ρώσοι και Μογγόλοι βρήκαν μια λέξη μαζί, τον 13ο αιώνα» δηλώνει προκλητικά σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μεντβέντεφ.

και των εισαγγελέων αυτού του ημιτελούς ‘’δικαστηρίου’’ θα έπρεπε να είναι ένα σενάριο όπου κάποιος τρελός προσπαθεί να εκτελέσει το παράνομο ένταλμα σύλληψής τους. Σε αυτή την περίπτωση,αναφέρει μάλιστα.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Μογγολία υποτίθεται ότι θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα εντάλματα του δικαστηρίου και να συλλάβει τον Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ουλάν Μπατόρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπενθύμισαν και οι δύο στο έθνος της Ανατολικής Ασίας αυτήν την υποχρέωση τις τελευταίες ημέρες, αλλά Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι «δεν ανησυχούν» για την επίσκεψη του Πούτιν.Το ένταλμα του ΔΠΔ,κατηγορεί τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τον εκτοπισμό και τη μεταφορά παιδιών από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία.

