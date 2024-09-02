Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αναστείλει ορισμένες πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, αφού η νέα κυβέρνηση των Εργατικών που επανεξέτασε το θέμα διαπίστωσε «σαφή κίνδυνο» ότι τα βρετανικά όπλα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά σοβαρή παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου σχετικά με τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και την προμήθεια βοήθειας στη Γάζα.

Περίπου 30 από τις 350 άδειες θα ανασταλούν, είπε ο Ντέιβιντ Λάμι.

«Αντιμετωπίζοντας μια σύγκρουση όπως αυτή, είναι νομικό καθήκον αυτής της κυβέρνησης να επανεξετάσει τις άδειες εξαγωγής της Βρετανίας. Δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση, δεν είναι εμπάργκο όπλων» είπε.

Η αναστολή θα περιλαμβάνει εξαρτήματα για στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και drones.

Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι η δίμηνη αναθεώρηση είχε εγείρει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ συμπεριφέρθηκε στη σύγκρουση στη Γάζα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προμηθεύει απευθείας το Ισραήλ με όπλα, αλλά χορηγεί άδειες εξαγωγής σε βρετανικές εταιρείες για την πώληση όπλων στη χώρα.

Δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το εάν οι άδειες εξαγωγής όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου συνέβαλαν στην καταστροφή που έχει προκληθεί στην περιοχή, ωστόσο, το μέγεθός της και ο αριθμός των θανάτων αμάχων προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Απογοήτευση στο Ισραήλ

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας του Ισραήλ εξέφρασαν την «απογοήτευσή» τους για την απόφαση της Βρετανίας να αναστείλει ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων στη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ «απογοητεύτηκε από μια σειρά αποφάσεων» που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής αυτών των αμυντικών συμβάσεων. Ο Κατς υποστήριξε ότι η απόφαση του Λονδίνου «στέλνει ένα πολύ προβληματικό μήνυμα» στη Χαμάς και «τους προστάτες της στο Ιράν».

«Βαθύτατα απογοητευμένος» δήλωσε και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ανέστειλε 30 από τις συνολικά 350 άδειες εξαγωγής όπλων στο Ισραήλ, επικαλούμενη τον «κίνδυνο» να χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.