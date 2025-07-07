Βρετανία: Άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

Η Βρετανία άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στο Ιράν που είχε κλείσει προσωρινά, δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάμις Φάλκονερ.

«Ανοίξαμε ξανά την πρεσβεία μας στην Τεχεράνη που είχε κλείσει προσωρινά. Ένας υπεύθυνος έχει τοποθετηθεί και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε πλήρως τον ρόλο μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων στο Ιράν», δήλωσε ο ίδιος στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

