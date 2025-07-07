Ρωσία: Πρώην υπαρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 ετών για διαφθορά

Ο Χαλίλ Αρσλάνοφ, πρώην υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, καταδικάστηκε σήμερα σε 17ετή κάθειρξη για διαφθορά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στρατοδικείο έκρινε ένοχο τον στρατηγό Αρσλάνοφ και άλλους συγκατηγορούμενούς του για υπεξαίρεση περίπου 1,6 δισεκ. ρουβλίων (17,3 εκατ. ευρώ) από κρατικές συμβάσεις με την εταιρεία Voentelecom, πάροχο τηλεπικοινωνιών και συναφούς εξοπλισμού στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Αρσλάνοφ κρίθηκε επίσης ένοχος για εκβιασμό και δωροληψία ύψους 12 εκατ. ρουβλίων (130.000 ευρώ) από τον επικεφαλής εταιρείας αμυντικών επικοινωνιακών συστημάτων.

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο συνταγματάρχης Πάβελ Κουτάχοφ και ο Ίγκορ Γιάκοβλεφ (απόστρατος αξιωματικός, σύμφωνα με το TASS) καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 και 6 ετών, αντίστοιχα.

Πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης διαβιβάσεων του ρωσικού στρατού, ο Αρσλάνοφ διετέλεσε υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από το 2013 έως το 2020.

Στη Ρωσία ασκούνται τον τελευταίο καιρό διώξεις σε βάρος ανώτερων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, στον απόηχο σκανδάλων διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν,

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ καταδικάστηκε για διαφθορά και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

