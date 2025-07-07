Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δε σκοπεύει να επιβάλει αμέσως δασμούς ύψους 10% στα μέλη της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS, αλλά θα προχωρήσει σε αυτό το μέτρο εάν ορισμένα από τα κράτη μέλη υιοθετήσουν «αντιαμερικανικές» πολιτικές, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 10% σε όποια χώρα ευθυγραμμιστεί με τις αποκαλούμενες «αντιαμερικανικές πολιτικές». Τα μέλη της ομάδας BRICS αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι στρέφονται εναντίον των ΗΠΑ.

«Θέτουμε όρια. Εάν ληφθούν αποφάσεις που είναι αντιαμερικανικές, τότε θα χρεωθούν οι δασμοί» είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν έχει την άδεια να μιλήσει για το ζήτημα αυτό.

Η ανακοίνωση του Τραμπ, στην πλατφόρμα Truth Social, έγινε την ώρα που η Ινδία, η Ινδονησία και άλλες χώρες της ομάδας BRICS διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σχολίασε ότι η BRICS δε σκοπεύει «να προσβάλει κανέναν» διαβεβαιώνοντας ότι «κανείς» στη σύνοδο κορυφής της ομάδας δεν συζήτησε τις απειλές της Ουάσινγκτον. Σχολίασε ωστόσο ότι «δεν είναι σοβαρή ενέργεια» ο πρόεδρος μιας χώρας όπως οι ΗΠΑ να απειλεί τον κόσμο με δασμούς μέσω αναρτήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς, οι άλλες χώρες έχουν το δικαίωμα να πράξουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Ο Λούλα απορρίπτει οποιαδήποτε «παρέμβαση» στα εσωτερικά θέματα

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέρριψε σήμερα οποιαδήποτε «παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, μετά τα σχόλια που διατύπωσε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίο δικάζεται για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος.

«Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Δεν δεχόμαστε παρέμβαση ή κηδεμονία από κανέναν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναρτήσει σχόλιο στην πλατφόρμα Truth Social προς υπεράσπιση του Μπολσονάρου, υποστηρίζοντας πως ο άλλοτε σύμμαχός του υπήρξε θύμα «κυνηγιού μαγισσών».

Ο 70χρονος Μπολσονάρου – ο οποίος διατηρούσε φιλικούς δεσμούς με τον Τραμπ στο διάστημα που οι δύο άνδρες ήταν στην εξουσία – δικάζεται στην Βραζιλία κατηγορούμενος πως ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» η οποία συνωμοτούσε για να τον διατηρήσει στην προεδρία παρά την εκλογική του ήττα από τον νυν αρχηγό του κράτους, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον Οκτώβριο του 2022.

«Η μόνη δίκη που θα έπρεπε να συμβεί είναι μια δίκη από τους ψηφοφόρους της Βραζιλίας – Λέγεται Εκλογές. ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ!», υπογράμμισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

