Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε όλη την Κένυα, στις διαδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου του ιστορικού, φιλοδημοκρατικού κινήματος του 1990, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (KNCHR).

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι «κατέγραψε 10 νεκρούς, 29 τραυματίες, δύο απαγωγές και 37 συλλήψεις σε 17 κομητείες» της χώρας. Έκανε επίσης λόγο για παρουσία στις διαδηλώσεις «εγκληματικών ομάδων που κρατούσαν αυτοσχέδια όπλα, όπως μαστίγια, ξύλινα ρόπαλα, ματσέτες, λόγχες, τόξα και βέλη».

Στο Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα, «αυτές οι ομάδες των κουκουλοφόρων θεάθηκαν να δρουν στο πλευρό αστυνομικών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

