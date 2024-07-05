Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νικητή των εκλογών στη Βρετανία, Κιρ Στάρμερ

Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Χ

Μητσοτάκης

Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ απηύθυνε μέσω του Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

«Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη στις γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας» έγραψε ο πρωθυπουργός στο Χ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές Βρετανία Κυριάκος Μητσοτάκης Κιρ Στάρμερ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark