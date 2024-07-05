Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νικητή των εκλογών στη Βρετανία, Κιρ Στάρμερ

Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ απηύθυνε μέσω του Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών.

«Συγχαρητήρια στον Κιρ Στάρμερ για τη νίκη στις γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση της στενής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας» έγραψε ο πρωθυπουργός στο Χ.

Congratulations to @Keir_Starmer on winning the UK general election. The Greek Government is ready to work together to further deepen the close friendship and cooperation between our countries. 🇬🇧 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 5, 2024

Πηγή: skai.gr

