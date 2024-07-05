Στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά την επιστροφή στην εξουσία του Εργατικού Κόμματος στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 10:21 ώρα Ελλάδας, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τις 26 Ιουνίου.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε 0,3% ενώ ο FTSE 250 κατέγραψε άλμα 1% μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

