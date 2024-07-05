Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με θεαματική άνοδο οι μετοχές στο ξεκίνημα, μετά τα αποτελέσμα των βρετανικών εκλογών

Στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας, μετά την νίκη του Εργατικού Κόμματος στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της τελευταίας εβδομάδας ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά την επιστροφή στην εξουσία του Εργατικού Κόμματος στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 10:21 ώρα Ελλάδας, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τις 26 Ιουνίου.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε 0,3% ενώ ο FTSE 250 κατέγραψε άλμα 1% μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Εκλογές Βρετανία
