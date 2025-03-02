Βρετανία: Ανάληψη πρωτοβουλιών και άσκηση ισορροπιών

Θερμή υποδοχή στον Ζελένσκι και σφοδρή κριτική του Τύπου για τη συνάντηση «φιάσκο» με τον Τραμπ.

Υπογραφή νέου δανείου βοήθειας για το Κίεβο.

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Αδιαμφισβήτητα σήμερα το Λονδίνο φιλοξενεί ένα κρίσιμο συνέδριο τόσο για τον Ουκρανικό πόλεμο όσο και για την ασφάλεια, ειδικά με όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Η ημέρα μάλιστα ξεκίνησε αρκετά δύσκολα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, αφού είχε συνέντευξη στο BBC. Το θέμα που μονοπώλησε τη συζήτηση ήταν βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, έχει εξοργίσει τους ένθερμους συμμάχους της Ουκρανίας ενώ ταυτοχρόνως έχει δημιουργήσει ανασφάλεια σε ότι αφορά την έκβαση του ουκρανικού και στην επίτευξη ειρήνης.



«Εμπιστεύομαι τον Τραμπ, δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»



Η Βρετανία λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει για την στάση του Τραμπ αφού έχει αναδειχθεί σε συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Η διπλωματική στάση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ήταν ξεκάθαρη. «Κανείς δεν θέλει να το δει αυτό», δήλωσε επανειλημμένως για την συνάντηση Αμερικανού και Ουκρανού προέδρου παραδεχόμενος ότι αισθάνθηκε «άβολα» βλέποντάς την.



Όμως συνέχισε λέγοντας ότι, «αυτό που θεώρησα εγώ σωστό να κάνω είναι να σηκώσω μανίκια και να επικοινωνήσω τηλεφωνικά τόσο με τον πρόεδρο Τραμπ, όσο και με τον Ζελένσκι και τον Μακρόν» (…) «Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση», τόνισε χαρακτηριστικά.



Μάλιστα, επιχειρώντας να κατευνάσει την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως, κυρίως, για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ «θέλει μια διαρκή και μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε».



Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «εμπιστεύομαι τον Τραμπ αλλά δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν», τονίζοντας για ακόμα μία φορά την ανάγκη αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας σε οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης, όταν και αν, επιτευχθεί.



Τρία σημεία για διαρκή και μόνιμη ειρήνη



Ο Σερ Κιρ Στάρμερ τόνισε πάντως ότι η διαρκής και μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται τρία στοιχεία. Πρώτο, μια «δυνατή Ουκρανία» που θα συνεχίσει να μάχεται, έτσι ώστε να βρίσκεται σε ισχυρή θέση διαπραγμάτευσης, δεύτερο στοιχείο μια ευρωπαϊκή παρουσία με εγγυήσεις ασφαλείας και τρίτο και τελευταίο η υποστήριξη της αμερικανικής πλευράς. Έκανε λόγο για ένα κοινό σχέδιο Βρετανίας, Γαλλίας και Ουκρανίας με στόχο να σταματήσει ο πόλεμος.



Σημαντικό να αναφερθεί, ότι ο τόνος της διπλωματικότητας, που φαίνεται πως θα κρατήσει η βρετανική πλευρά, διακρίνεται και από την απάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού ότι δεν θα επιλέξει ανάμεσα σε Αμερική και Ευρώπη, «δεν το κάναμε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα», δήλωσε με σιγουριά.



Θερμή υποδοχή Ζελένσκι



Υπενθυμίζεται, ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην χώρα από χθες Σάββατο. Ο Στάρμερ μάλιστα τον υποδέχτηκε με μια θερμή αγκαλιά έξω από το Number 10, ενώ λίγο πριν την παρουσία του στο σημερινό συνέδριο των ξένων ηγετών είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στον Βασιλιά Κάρολο Γ’.



Σύσσωμος ο βρετανικός τύπος τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας, με τα βρετανικά πρωτοσέλιδα να κοσμούνται από την αγκαλιά των δύο ηγετών ενώ επιπρόσθετα Στάρμερ – Ζελένσκι υπέγραψαν δάνειο 2,26 δισεκατομμυρίων λιρών επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.



Μένει να δούμε, πως ο Βρετανός ηγέτης θα επικοινωνήσει το πλάνο του, στο σημερινό κρίσιμο συνέδριο που θα ξεκινήσει στις 14:00, τοπική ώρα (16:00, ώρα Ελλάδας). Λίγο πριν, συναντήθηκε μάλιστα τετ – α – τετ και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τόνισε την «σημασία της ενότητας στον Δυτικό κόσμο».



Στη συνάντηση στο Λονδίνο, αναμένεται επίσης να παρευρεθούν οι πρωθυπουργοί Γαλλίας, Γερμανίας και πολλοί ακόμα ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, το παρόν θα δώσει ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, αλλά και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

