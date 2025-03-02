Συρία: 7μελής επιτροπή για συνταγματικές διατάξεις μετάβασης στη δημοκρατία

Η Συρία προχώρησε στη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για την κατάρτιση συνταγματικών διατάξεων που θα διέπουν τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία, ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή της, η προεδρία στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

