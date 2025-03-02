Συρία: 7μελής επιτροπή για συνταγματικές διατάξεις μετάβασης στη δημοκρατία

Η Συρία προχώρησε στη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για την κατάρτιση συνταγματικών διατάξεων που θα διέπουν τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία, ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή της, η προεδρία στη Δαμασκό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνάντηση Μελόνι- Στάρμερ στο Λονδίνο: «Κοινή προσπάθεια για αναζήτηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης»
- Συνάντηση Μελόνι - Ζελένσκι στο Λονδίνο: «Τονίσθηκε και πάλι η στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία και τον λαό της» (Βίντεο)
- Βρετανοί και Τούρκοι «θέτουν στο μικροσκόπιο» το μέλλον της Συρίας αύριο στην Άγκυρα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.