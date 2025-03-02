Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα στο Λονδίνο συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου ηγετών που πραγματοποιείται στην Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η συνάντηση έδωσε την δυνατότητα να τονισθεί και πάλι η στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία και τον λαό της και η δέσμευση, μαζί με τους ευρωπαίους και δυτικούς εταίρους, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για οικοδόμηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, η οποία να εξασφαλίζει ένα μέλλον κυριαρχίας, ασφάλειας και ελευθερίας στην Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε την Κυριακή ότι συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι για να συζητήσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είχα μια παραγωγική συνάντηση με την Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας @GiorgiaMeloni για να αναπτύξουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης για τον τερματισμό του πολέμου με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος και προσθέτει:

«Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ενότητα γύρω από την Ουκρανία και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας σε συνεργασία με τους συμμάχους μας – τις χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη που να υποστηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.Είμαι ευγνώμων στην Ιταλία για τη συνεχή υποστήριξή της και τη συνεργασία της για την προσέγγιση της ειρήνης στην Ουκρανία.»

I had a productive meeting with the President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni to develop a joint action plan for ending the war with a just and lasting peace.



No one other than Putin is interested in the continuation and quick return of the war. Therefore, it… pic.twitter.com/3xCF7qTiCv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2025

