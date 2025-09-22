Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία ότι οι εισβολές της σε επικράτεια χωρών του ΝΑΤΟ ενέχουν τον κίνδυνο μιας απευθείας ένοπλης σύγκρουσης και ότι η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

Την Παρασκευή, η Εσθονία ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποχωρήσουν, σε ένα επεισόδιο που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, είχε στόχο να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε τη Δευτέρα για να συζητήσει το ζήτημα, ενώ οι διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την είσοδο περισσότερων από 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, γεγονός που οδήγησε σε αναχαίτιση και κατάρριψη ορισμένων από μαχητικά του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις της Κούπερ βρήκαν ανταπόκριση και από άλλους δυτικούς υπουργούς στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι οποίοι επισήμαναν ότι τα πολλαπλά περιστατικά δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ατύχημα.

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για «αβάσιμες» κατηγορίες.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό το θέατρο του παραλόγου», είπε. «Όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να εμπλακείτε σε μια σοβαρή συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για το μέλλον της κοινής μας ηπείρου, για το πώς θα την κάνουμε ευημερούσα και ασφαλή για όλους, τότε θα είμαστε έτοιμοι».



