Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) για ένα έτος, εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει το ίδιο.

Ειδικότερα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για μια νέα κούρσα εξοπλισμών, τονίζοντας ωστόσο πως η χώρα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε απειλή. Τόνισε ότι το σύστημα ελέγχου των πυρηνικών όπλων έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και ότι η στρατηγική σταθερότητα συνεχίζει να επιδεινώνεται, αποδίδοντας την ευθύνη στη Δύση.

Η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, ή New START, η οποία θέτει ανώτατα όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και στην ανάπτυξη χερσαίων και υποβρυχίων πυραύλων και βομβαρδιστικών για τη μεταφορά τους, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Οι διαφωνίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν εμποδίσει τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν συνομιλίες για την ανανέωση ή την αλλαγή της συνθήκης αν και ο Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα.

Ο Πούτιν είπε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη New START για έναν χρόνο για το καλό της παγκόσμιας προσπάθειας για τη μη διάδοση των όπλων, αλλά και για να βοηθήσει να ξεκινήσει διάλογος με την Ουάσιγκτον σχετικά με τη διάδοχη συνθήκη, εάν ο Τραμπ είναι έτοιμος να πράξει το ίδιο.

«Η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να τηρεί τα βασικά αριθμητικά όρια που προβλέπει η συνθήκη New START για έναν χρόνο μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Στη συνέχεια, με βάση μια ανάλυση της κατάστασης, θα λάβουμε απόφαση για το αν θα διατηρήσουμε αυτούς τους εθελοντικούς περιορισμούς. Πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει νόημα μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο και δεν προβούν σε βήματα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υφιστάμενη ισορροπία για τις αποτρεπτικές δυνατότητες».

