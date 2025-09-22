Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Ρωσία ότι δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε προσπάθειες να επηρεάσει τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της χώρας.

«Το Κρεμλίνο ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείστερου, αλλά και στο εξωτερικό», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε διαδικτυακά.

«Οι άνθρωποι δηλητηριάζονται καθημερινά με ψέματα. Εκατοντάδες άτομα πληρώνονται για να προκαλούν αναταραχή, βία και να διασπείρουν τον φόβο».

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Μολδαβίας.

Η αστυνομία της Μολδαβίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα εκτεταμένες εφόδους σε ολόκληρη τη χώρα, στοχεύοντας άτομα που φέρονται να ετοίμαζαν ταραχές με ρωσική υποστήριξη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έξι ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με την πρόεδρο της Μολδαβίας να προειδοποιεί για ρωσική ανάμειξη και απόπειρες της Μόσχας να απομακρύνει τη χώρα από την ευρωπαϊκή της πορεία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Moldpres, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 250 έρευνες, εστιάζοντας σε πάνω από 100 υπόπτους.

Η Μολδαβία επανεξέλεξε τη φιλοευρωπαία πολιτικό Μάια Σάντου στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, παρά τις κατηγορίες για ρωσική εκστρατεία επιρροής με στόχο την απομάκρυνσή της.

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία τον Οκτώβριο, οι Μολδαβοί ψήφισαν με μικρή διαφορά υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, έπειτα από δημοψήφισμα στο οποίο η Μόσχα κατηγορήθηκε ότι εξαπέλυσε μαζική εκστρατεία εξαγοράς ψήφων, αλλά και ότι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλλιεργήσει φόβους πως η ένταξη στην ΕΕ θα οδηγούσε σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο πρώην πρόεδρος της Μολδαβίας και ηγέτης του αντιευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος, Ίγκορ Ντοντόν, αντέδρασε οργισμένα στις έρευνες της αστυνομίας. «Το εγκληματικό καθεστώς του PAS προσπαθεί να μας εκφοβίσει, να τρομοκρατήσει τον κόσμο, να μας φιμώσει», έγραψε στο Facebook.

«Η Μάια Σάντου και το PAS ψάχνουν τώρα λόγους για να ακυρώσουν τις εκλογές, επειδή ξέρουν ότι θα έχουν κακό αποτέλεσμα στις 28 Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

