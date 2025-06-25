Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα παραστεί την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής της ομάδας BRICS που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία, εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), δήλωσε ο σύμβουλός του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Το ΔΠΔ εξέδωσε το ένταλμα το 2023, ένας μόλις χρόνο αφότου η Ρωσία άρχισε τον πλήρους κλίμακας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, κατηγορώντας τον Πούτιν ότι διέπραξε έγκλημα πόλεμου για τον εκτοπισμό εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και το Κρεμλίνο που δεν έχει υπογράψει την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ, απέρριψε το ένταλμα ως ασήμαντο και άκυρο.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν χρειάζεται να σταθμίσει τον κίνδυνο ότι μπορεί να συλληφθεί εάν ταξιδέψει σε άλλη χώρα που έχει υπογράψει τη συνθήκη του ΔΠΔ.

Το 2023 ο ίδιος αποφάσισε να μην ταξιδέψει σε μια τέτοια χώρα, τη Νότια Αφρική, για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της ομάδας BRICS. Αλλά πέρυσι τον υποδέχθηκαν με τιμές στη Μογγολία, παρόλο που είναι κράτος μέλος του ΔΠΔ.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα συμμετάσχει μέσω βιντεοκλήσης στη σύνοδο κορυφής της ομάδας BRICS στη Βραζιλία στις 6-7 Ιουλίου.

«Αυτό οφείλεται σε ορισμένες δυσκολίες, στο πλαίσιο της απαίτησης του ΔΠΔ. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν μπορούσε να λάβει μια σαφή θέση που θα επέτρεπε στον πρόεδρό μας να συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής για να εκπροσωπήσει τη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινγκπίνγκ δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής.

Πηγή: skai.gr

