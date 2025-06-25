Στάρμερ στη Χάγη: Τι είπε για τους πολέμους Ρωσίας-Ουκρανίας και Ισραήλ-Ιραν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την ανάγκη να ενταθούν οι πιέσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ώστε να συμφωνήσει σε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Χάγη όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η στιγμή είναι κρίσιμη και πρέπει να αξιοποιηθεί: «Ο Πούτιν καθυστερεί εδώ και καιρό. Τώρα είναι η ώρα να αρπάξουμε την ευκαιρία και να τον φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Όπως επισήμανε, τις τελευταίες ημέρες είχε συνομιλίες με ηγέτες που του έδωσαν την αίσθηση πως υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση ώστε να ασκηθεί πίεση για ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εδώ και αρκετές εβδομάδες εκφράσει τη διάθεσή του να αποδεχθεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα ο Πούτιν, που ως τώρα σέρνεται, να ανταποκριθεί».

Αλλαγή στρατηγικής

Ο Στάρμερ έκανε λόγο και για μια «θεμελιώδη αλλαγή» που χρειάζεται η Ευρώπη ως προς τη στάση της απέναντι στις διεθνείς απειλές, καλωσορίζοντας τη συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Όπως εξήγησε, το ποσοστό αυτό δεν θα αφορά μόνο καθαρά στρατιωτικές δαπάνες, αλλά και κρίσιμες επενδύσεις στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, όπως η προστασία της κυβερνοασφάλειας και των ενεργειακών υποδομών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι με βάση τους νέους ορισμούς του ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον στο 4,1% του ΑΕΠ έως το 2027, ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών και τον ρόλο του Λονδίνου στη Συμμαχία.

Κατά την τοποθέτησή του στη συνέντευξη τύπου, ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε ότι η Σύνοδος αποτελεί ένα «σαφές μήνυμα προς κάθε επιτιθέμενο» και υπογράμμισε ότι η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ουκρανία «δεν έχει αλλάξει».

Η διακήρυξη της Συνόδου και η απουσία ρητής καταδίκης της Ρωσίας

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ εμπόδισε την έκδοση κοινής δήλωσης κατά του Πούτιν, ο Στάρμερ επέμεινε ότι «η στάση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία δεν έχει αλλάξει, ούτε και η δική μου θέση έχει αλλάξει». Επανέλαβε ότι υπάρχει «αποφασιστικότητα» στους κόλπους των ηγετών για μια νέα ώθηση για ειρήνευση.

Ιράν - Ισραήλ

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τόνισε πως είναι καιρός να «αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να σταθεροποιήσουμε την περιοχή» και ότι τώρα είναι η ώρα να διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Τελικά, έτσι θα διασφαλίσουμε ένα πλήρες, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας:

«Χρησιμοποιούμε κάθε διπλωματικό μοχλό για να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια».

Τέλος, καταδίκασε την επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικής βάσης ως «απερίσκεπτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.