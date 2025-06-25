Με μια δήλωση που ανατρέπει τη μέχρι πρότινος ρητορική του, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν να μην περιορίζεται μόνο στην Ουκρανία, αλλά να στοχεύει σε ευρύτερη εδαφική επέκταση της Ρωσίας σε άλλες περιοχές.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με το τέλος της συμμετοχής του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι είπε στον Πούτιν, σε πρόσφατη τηλεφωνική τους συνομιλία: «βοήθησέ με να πετύχω μια συμφωνία μαζί σου» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να μιλήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Αναφερθείς στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι «επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος».

Όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά των ΗΠΑ στην άμυνα της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα δει τι θα γίνει», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν εάν μπορούν να διαθέσουν πυραύλους Patriot στο Κίεβο.

Ερωτηθείς γιατί δεν έχει καταφέρει έως τώρα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «διότι είναι πιο δύσκολο από όσο πολλοί νομίζουν», τονίζοντας ότι ο Πούτιν είναι «πιο δύσκολος», ωστόσο ανέφερε ότι «θέλει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, οι άνθρωποι πεθαίνουν σε πρωτοφανή βαθμό».

«Ειλικρινά, είχα κάποια προβλήματα με τον Ζελένσκι. Μπορεί να έχετε διαβάσει γι' αυτά», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην ιδιαίτερα έντονη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος.

Στη συνέχεια, πάντως, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους άλλους πολέμους που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε: Ισραήλ - Ιράν, Ρουάντα - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ινδία - Πακιστάν.

«Την τερμάτισα με μια σειρά τηλεφωνημάτων», δήλωσε, αναφερόμενος στη σύγκρουση της Ινδία με το Πακιστάν.

Κατά την αποχώρησή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό όπως επιθυμούσε, ο Τραμπ δήλωσε φεύγει με πιο θετική εντύπωση για τη συμμαχία από αυτήν που είχε προηγουμένως.

«Ήρθα εδώ επειδή ήταν κάτι που υποτίθεται πως έπρεπε να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, «αλλά έφυγα με λίγο διαφορετική οπτική».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένως επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ, ισχυριζόμενος ότι «κλέβουν» τις Ηνωμένες Πολιτείες μη δαπανώντας αρκετά για την άμυνά τους.

Ακόμα και καθ' οδόν προς τη σύνοδο κορυφής στην Ολλανδία, εμφανίστηκε φειδωλός ως προς την εφαρμογή του Άρθρου 5 της συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας.

Ωστόσο, τα σχόλιά του κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο κορυφής υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες των μελών του ΝΑΤΟ την τελευταία εβδομάδα να τον καλοπιάσουν -μεταξύ άλλων και με τη συμφωνία για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών- έχουν αποδώσει.

«Χρειάζονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι το ίδιο», δήλωσε.



