Στη σκιά και της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία αυξάνει τη μαζική παραγωγή του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε αποφοιτήσαντες στρατιωτικούς δοκίμους ότι «ο Oreshnik έχει αποδείξει την αξία του σε συνθήκες μάχης».

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τους πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, και ο Πούτιν δήλωσε πέρυσι ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναπτύξει τα πυραυλικά συστήματα στη γειτονική Λευκορωσία μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

«Η ιστορία δεν τους διδάσκει τίποτα» δήλωσε μάλιστα, αναφερόμενος στα σχέδια της Δύσης να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς της χώρας του και ότι η Μόσχα προσπαθεί να βοηθήσει τον ιρανικό λαό. Ο Πούτιν φιλοξενεί τον Αραγτσί στη Μόσχα δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη να πλήξουν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.