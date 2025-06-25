Συνεργάτης Μπάιντεν: Η Κίνα δεν έχει το πάνω χέρι έναντι των ΗΠΑ

Παρά τη συνεχιζόμενη εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα σε κρίσιμους τομείς όπως οι σπάνιες γαίες και οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυτό δεν σημαίνει ότι το Πεκίνο έχει το πάνω χέρι, δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κουρτ Κάμπελ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television την Τετάρτη.

«Υπάρχουν τομείς όπου η Κίνα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη βιομηχανία και την υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ», ανέφερε ο Κάμπελ, «αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την κινεζική οικονομία».

Ο Κάμπελ, που διετέλεσε επίσης συντονιστής για την κατάσταση στην περιοχή Ινδο -Ειρηνικού στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επί κυβέρνησης Μπάιντεν, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες είναι αμοιβαία ευάλωτες και αλληλεξαρτώμενες. Αναγνώρισε τις δυσκολίες στη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από την Κίνα, ιδιαίτερα στον τομέα των σπανίων γαιών, λέγοντας ότι η διαφοροποίηση θα χρειαστεί «μια γενιά» για να ολοκληρωθεί.

Ο πρώην αξιωματούχος εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως ορισμένες ενέργειες, που περιλάμβαναν δασμούς και σε συμμάχους των ΗΠΑ, δημιούργησαν σύγχυση και έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, δήλωσε πως είναι νωρίς για να κριθεί η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, ενώ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σχετικά με την ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, καθώς και την επίσκεψη ανώτατου Πακιστανού στρατιωτικού στις ΗΠΑ, ο Κάμπελ εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Τόνισε πως οι στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ δεν βρίσκονται στην εμβάθυνση των σχέσεων με το Πακιστάν, αλλά στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Ινδία.

«Η πιο κρίσιμη διμερής σχέση για τις ΗΠΑ στον 21ο αιώνα είναι πιθανότατα εκείνη με την Ινδία», υπογράμμισε.

Τέλος, μιλώντας στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew στη Σιγκαπούρη, άσκησε κριτική στην απειλητική στάση των ΗΠΑ έναντι συμμάχων όπως ο Καναδάς και ανέφερε πως είναι δύσκολο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Παράλληλα, κατηγόρησε την Κίνα ότι αποτυγχάνει στην κρίσιμη επικοινωνία σε περιόδους κρίσης.

