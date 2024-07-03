Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Η βραζιλιάνικη αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι εξάρθρωσε συμμορία η οποία ξέπλυνε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ρεάις (900 εκατ. ευρώ) που προήλθαν από πώληση κοκαΐνης σε καρτέλ του Μεξικού και άλλων χωρών.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η συμμορία είχε αναλάβει τη νομιμοποίηση χρημάτων που κέρδισαν βραζιλιάνοι διακινητές οι οποίοι μετέφεραν αεροπορικώς κοκαΐνη από τη Βολιβία και την Κολομβία σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής καθώς και σε άλλους προορισμούς, ακόμη και στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της αστυνομίας που συμμετείχε στην επιχείρηση, η οποία διεξήχθη συντονισμένα σε επτά πολιτείες της Βραζιλίας.

Η αστυνομία κατέσχεσε 35 αυτοκίνητα και 12 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ένα ιδιωτικό τζετ Embraer Phenom αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.