Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι, μαζί με την αυτοαποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους κρουζ εναντίον «στόχου ζωτικής σημασίας» στη Χάιφα του Ισραήλ.

Ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των Χούθι, χαρακτήρισε επιτυχημένη την επίθεση κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο Al Masirah. Προανήγγειλε επίσης πως οι Χούθι θα εξακολουθήσουν να πλήττουν το Ισραήλ έως ότου τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών πόλεων και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα τα οποία συνδέονται με το Ισραήλ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο – όπως υποστηρίζουν – την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

